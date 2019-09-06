У Насти Староверовой есть лекарство

30 августа в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Тула» мы рассказали историю четырехлетней Насти Староверовой («Кивок головы», Валерий Панюшкин). У девочки редкое генетическое заболевание — туберозный склероз, при котором образуются доброкачественные опухоли в головном мозге, сердце, почках и на коже, возникают судорожные приступы. Настя по жизненным показаниям нуждается в терапии препаратом сабрил. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к применению. Рады сообщить: вся необходимая сумма (988 044 руб.) собрана. Родители Насти благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
Всего с 30 августа 24 980 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Тула», «Владимир», «Южный Урал», «Калининград», «Иртыш», а также 167 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 33 детям на 25 015 956 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в “Ъ”. Проверив письма, мы размещаем их в “Ъ”, на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире «Первого канала» и радио «Коммерсантъ FM», в социальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением (короткие номера 5541 ДОБРО, 5542 ДЕТИ, 5542 ДОНОР, 5542 ВАСЯ), в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 13,575 млрд руб. В 2019 году (на 5 сентября) собрано 951 283 461 руб., помощь получили 1293 ребенка. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год. Русфонд входит в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга Кровь5. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
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