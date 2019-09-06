У Насти Староверовой есть лекарство

30 августа в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Тула» мы рассказали историю четырехлетней Насти Староверовой («Кивок головы», Валерий Панюшкин). У девочки редкое генетическое заболевание — туберозный склероз, при котором образуются доброкачественные опухоли в головном мозге, сердце, почках и на коже, возникают судорожные приступы. Настя по жизненным показаниям нуждается в терапии препаратом сабрил. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к применению. Рады сообщить: вся необходимая сумма (988 044 руб.) собрана. Родители Насти благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 30 августа 24 980 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Тула», «Владимир», «Южный Урал», «Калининград», «Иртыш», а также 167 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 33 детям на 25 015 956 руб.