Бывший президент Армении доказал незаконность УПК

Конституционный суд Армении огласил решение по иску адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна, которые оспаривали соответствие некоторых статей Уголовно-процессуального кодекса (УПК) страны основному закону. Защите господина Кочаряна удалось добиться своего: 35-я статья УПК, в которой описаны «обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу», оказалась неконституционной и теперь будет отменена. Таким образом, экс-президент Армении, скорее всего, будет освобожден из-под стражи — уже в третий раз.

Председатель Конституционного суда (КС) Армении Грайр Товмасян в среду зачитал решение по иску, который подали адвокаты экс-президента страны Роберта Кочаряна. Напомним, господин Кочарян обвиняется в «узурпации власти» за свои действия в марте 2008 года, когда, по версии обвинения, применил войска против мирных протестующих. Одним из участников тех событий со стороны оппозиции был нынешний премьер Армении Никол Пашинян. В конце июля 2018 года экс-президенту были выдвинуты обвинения, и за это время Роберта Кочаряна успели трижды арестовать и дважды освободить из-под стражи. Исходя из решения КС, его могут освободить вновь.

Как заявил Грайр Товмасян, статья 35 УПК («Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование») признана не соответствующей конституции.

Претензию у КС вызвало то, что 35-я статья УПК не предусматривает неприкосновенности должностных лиц, наделенных особой защитой, хотя основной закон ее гарантирует.

«Второй президент является субъектом, который имеет функциональную неприкосновенность,— пояснил “Ъ” адвокат Арам Вардеванян, представляющий интересы господина Кочаряна.— А исходя из того, что у нас есть такой вакуум в законодательстве, ограничение свободы второго президента противоречит требованиям конституции, в частности праву на личную свободу».

Адвокаты Роберта Кочаряна оспаривали еще одну статью — 135 («Основания применения мер пресечения»), однако ее суд оставил в силе. Впрочем, это мало повлияет на ситуацию. По словам Арама Вардевадяна, 35-я статья относится к «общей норме», а 135-я — к «специальной», которая подчиняется общей. «То есть если вопрос с 35-й статьей закрывается, 135-я уже не имеет значения,— добавил адвокат.— Потому что, когда применяется 135-я статья, в процессе должны рассмотреть все нормы 35-й».

На вопрос, означает ли это, что мера пресечения Роберта Кочаряна будет изменена и он будет освобожден, Арам Вардеванян ответил, что однозначно об этом можно будет говорить лишь после публикации решения — она должна состояться в течение трех дней.

«Исходя из того, что уже зафиксировано, ограничение свободы не может быть правовым и не может быть конституциональным»,— добавил адвокат Вардеванян.

Все два дня, в течение которых КС рассматривал дело, у здания суда проходили акции сторонников и противников экс-президента. Первые приветствовали судебное решение радостными криками, а вторые, выразив возмущение, провели шествие к зданию Генпрокуратуры Армении.

Не обошлось без противоречий и внутри Конституционного суда. Так, по словам Грайра Товмасяна, двое судей — Арман Диланян и Феликс Тохян — имеют особое мнение относительно решения. Кроме того, ранее еще один судья КС — Ваге Григорян — ходатайствовал о невозможности участия в рассмотрении дела самого председателя Товмасяна и двух других судей. Господин Григорян настаивал, что эти люди «тем или иным образом участвовали в принятии решений по событиям 1–2 марта 2008 года» и не могут быть беспристрастны в этом вопросе. Впрочем, пристрастным в итоге признали самого Ваге Григоряна, который 27 июля был отстранен от рассмотрения дела экс-президента.

Айк Халатян, Ереван