Бывший президент Армении доказал незаконность УПК

Конституционный суд Армении огласил решение по иску адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна, которые оспаривали соответствие некоторых статей Уголовно-процессуального кодекса (УПК) страны основному закону. Защите господина Кочаряна удалось добиться своего: 35-я статья УПК, в которой описаны «обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу», оказалась неконституционной и теперь будет отменена. Таким образом, экс-президент Армении, скорее всего, будет освобожден из-под стражи — уже в третий раз.
Председатель Конституционного суда (КС) Армении Грайр Товмасян в среду зачитал решение по иску, который подали адвокаты экс-президента страны Роберта Кочаряна. Напомним, господин Кочарян обвиняется в «узурпации власти» за свои действия в марте 2008 года, когда, по версии обвинения, применил войска против мирных протестующих. Одним из участников тех событий со стороны оппозиции был нынешний премьер Армении Никол Пашинян. В конце июля 2018 года экс-президенту были выдвинуты обвинения, и за это время Роберта Кочаряна успели трижды арестовать и дважды освободить из-под стражи. Исходя из решения КС, его могут освободить вновь.
Как заявил Грайр Товмасян, статья 35 УПК («Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование») признана не соответствующей конституции.
«Второй президент является субъектом, который имеет функциональную неприкосновенность,— пояснил “Ъ” адвокат Арам Вардеванян, представляющий интересы господина Кочаряна.— А исходя из того, что у нас есть такой вакуум в законодательстве, ограничение свободы второго президента противоречит требованиям конституции, в частности праву на личную свободу».
Адвокаты Роберта Кочаряна оспаривали еще одну статью — 135 («Основания применения мер пресечения»), однако ее суд оставил в силе. Впрочем, это мало повлияет на ситуацию. По словам Арама Вардевадяна, 35-я статья относится к «общей норме», а 135-я — к «специальной», которая подчиняется общей. «То есть если вопрос с 35-й статьей закрывается, 135-я уже не имеет значения,— добавил адвокат.— Потому что, когда применяется 135-я статья, в процессе должны рассмотреть все нормы 35-й».
На вопрос, означает ли это, что мера пресечения Роберта Кочаряна будет изменена и он будет освобожден, Арам Вардеванян ответил, что однозначно об этом можно будет говорить лишь после публикации решения — она должна состояться в течение трех дней.
«Исходя из того, что уже зафиксировано, ограничение свободы не может быть правовым и не может быть конституциональным»,— добавил адвокат Вардеванян.
Все два дня, в течение которых КС рассматривал дело, у здания суда проходили акции сторонников и противников экс-президента. Первые приветствовали судебное решение радостными криками, а вторые, выразив возмущение, провели шествие к зданию Генпрокуратуры Армении.
Не обошлось без противоречий и внутри Конституционного суда. Так, по словам Грайра Товмасяна, двое судей — Арман Диланян и Феликс Тохян — имеют особое мнение относительно решения. Кроме того, ранее еще один судья КС — Ваге Григорян — ходатайствовал о невозможности участия в рассмотрении дела самого председателя Товмасяна и двух других судей. Господин Григорян настаивал, что эти люди «тем или иным образом участвовали в принятии решений по событиям 1–2 марта 2008 года» и не могут быть беспристрастны в этом вопросе. Впрочем, пристрастным в итоге признали самого Ваге Григоряна, который 27 июля был отстранен от рассмотрения дела экс-президента.
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