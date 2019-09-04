«Целебные ванны помогают восстановить баланс в организме»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие популярные оздоровительные программы предлагают в Италии.

Еще в античности были известны целебные свойства термальных вод. Термы были и видом досуга, и центром жизни города. В эпоху Ренессанса моду на такой досуг в Тоскане возродила семья Медичи. Сейчас купания в термальных ваннах в Италии тоже очень популярны и среди местных, и среди туристов. А сами термальные курорты хотят быть похожими не на пансионаты с лечебными процедурами, а на модные Спа, предлагающие интересный оздоравливающий опыт. Хотя, конечно, в доступных для публики по билетам бассейнах в выходные в сезон не протолкнуться, люксом тут и не пахнет, но ничто не мешает обойти их стороной и получить действительно необычный опыт.

Главная достопримечательность — термальный грот Grotta Giusti. Он был признан самым большим в Европе. Разные его части наполнены горячим паром разной температуры, именно поэтому по гроту рекомендуют неспешно прогуливаться, а в конце всех посетителей ждет термальное озеро. Но этим дело не ограничивается. На курорте предлагают, например, позанимать йогой в гроте (получается что-то типа бикрам-йоги), посетить концерт с тибетскими чашами — он же групповая медитация. Проводит ее человек с редкой профессией музыкальный терапевт Юрий Риччи. Он мульти-инструменталист и композитор, который изучает терапевтическое воздействие звука.

Bagni di Pisa — один из самых роскошных среди термальных курортов. Отель с термами расположились в бывшей резиденции великого герцога Тосканы Франческо II. Тут тоже решили не ограничиваться посещением целебных ванн и Спа-процедурами на термальной косметике, а, как и в других термах, в Italian Hospitality Collection предлагают Equilibrium — программу, основанную на целостном подходе к человеку, изучении взаимодействия психической, нервной, эндокринной и иммунной систем. Начинается весь Equilibrium с теста Fort, который позволяет определить уровень оксидативного стресса в организме — состояние, вызванное чрезмерной выработкой свободных радикалов, которое может быть вызвано кучей разных причин, причем каждая типична для ритма жизни современного человека.

Алкоголь, сигаретный дым, воздействие ультрафиолета, неправильное питание, чрезмерная физическая нагрузка, стресс — просто описание рабочих будней и следующих после них выходных. Equilibrium помогает при помощи диеты, упражнений и, конечно, термальных вод восстановить баланс в организме. Там предлагают трех- и семидневные программы: хоть интенсивное похудение, хоть полный детокс, но главное — полный дзен.