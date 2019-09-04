«Здесь царит атмосфера покоя и океанского величия»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о местной кухне и развлечениях.

Филиппинский остров Сиаргао сегодня. Одно уважаемое туристическое издание уже короновало его званием самого красивого острова планеты нынешнего года. Все высокие туристические — дело субъективное и спорное, но Сиаргао, безусловно, заслуживает внимания. На мой взгляд, тропических радостей — солнца, зелени, песка, фруктов, морепродуктов — там, как говориться, вагон и маленькая тележка. Плюс волна: для серфинга — рай. Каждый, от новичка до профи, найдет здесь свой гребень.

Кстати, о гребешках и петушках. В поселке Дженерал Луна по понедельникам устраивают настоящие петушиные бои — зрелище нервное, но азартное. Здесь же неподалеку есть рынок. Помню килограмма два свежайшего тунца, плюс гора овощей и фруктов обошлись нашей компании долларов в 15. Хватило и на обед и на ужин. Цена дома, который мы арендовали, была тоже какая-то смешная. Но дело даже не в деньгах, на острове Сиаргао царит атмосфера удивительно трогательной вольницы, покоя и океанского величия, загадочного шелеста пальм и чувственных красок заката.

Обязательно возьмите напрокат, например, мопед и устройте себе сафари по острову. Кемпинги, курортные зоны, колоритные поселения местных, водоемы, водопады — вода здесь кристально чистая везде. Но пить нужно, конечно, только из бутылок. Чуть не забыл о кухне. Рекомендую зажаренного на углях поросенка или деликатесное блюдо из рыбы лапу-лапу. А вообще меню богатое, так что рекомендую попробовать все. Уверяю, будет очень вкусно.