Стадионы зазвучали громче

Концертное лето 2019 года стало самым насыщенным с точки зрения стадионных шоу. Практически все значимые турне нынешнего сезона проехали через Россию. Прогресс, однако, выразился не только в том, что концертный импорт был на подъеме, но и в том, что аншлаги на стадионах теперь собирают и отечественные музыканты.

Большие стадионные шоу этим летом стали главным развлечением в Москве, едва ли не каждый из концертов пресса называла историческим. Судите сами: долгожданные Bon Jovi, прощальные туры Kiss и «Ленинграда», 50-летие «Машины времени», новые программы Muse и Metallica, батальные сцены на концерте Rammstein, российские дебюты Эда Ширана и Билли Айлиш, Дженнифер Лопес в роли стадионной звезды и, наконец, аншлаг на концерте Макса Коржа, о существовании которого публика в категории 25+ вряд ли подозревает. Меломаны готовились заранее, обзванивая старых друзей и организуя флешмобы. В соцсетях было что обсудить.

Летний сезон начался с долгожданного визита Bon Jovi на Большую спортивную арену (БСА) «Лужников». В этом событии была сильна ностальгическая составляющая — группа приехала спустя ровно 30 лет после знаменитого «Фестиваля мира», первого крупного десанта актуальных рок-групп. В этом смысле концерт Bon Jovi соответствовал все еще бытующему стереотипу, согласно которому до наших краев добираются только сбитые летчики.

На деле это давно не так. Во-первых, сами Bon Jovi — группа, невероятно востребованная на родине. Во-вторых, расписание стадионных шоу в Москве и Санкт-Петербурге свидетельствовало скорее о том, что здесь готовы принимать самых актуальных музыкантов, чей взлет случился буквально только что. Примеры — Эд Ширан и Билли Айлиш.

Но самый яркий пример успешной многолетней работы российских организаторов гастролей с зарубежными коллегами — аншлаговые шоу Muse и Rammstein на БСА «Лужники». Если Metallica, на которую все билеты были проданы еще зимой, в свое время прибыла в Россию уже в статусе интернационального феномена, то Muse и Rammstein росли вместе со своими русскими фанатами и заезжали в Россию в каждом турне даже в самые кризисные годы.

К слову, результатом многолетнего сотрудничества российской компании TCI с группой Rammstein с полным правом можно считать слияние TCI с международным промоутерским концерном CTS Eventim, который организует концертные турне немецкой группы. В самый разгар санкций один из самых крупных субъектов развлекательной индустрии купил контрольный пакет акций российской компании.

Противоречивая международная обстановка не стала для россиян поводом отказаться от любимых развлечений, а для поставщиков зрелищ — поводом перекрыть кран.

Корреспондент “Ъ” на протяжении всего лета общался как с организаторами концертов, так и с билетными операторами, чтобы понять, почему индустрия стадионных зрелищ переживает подъем. В принципе ответы лежат на поверхности.

Во-первых, стадионы, построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года, нужно заполнять чем-то, кроме футбола. Они не просто доступны для промоутеров, но и оборудованы по последнему слову техники в соответствии с нормами FIFA. Дискомфорт если и имеет место, то за пределами стадионов, там, где начинается город. По окончании концерта бывает непросто добраться до общественного транспорта, логика регулирования потоков насладившихся музыкой зрителей не всегда понятна. Но стадионы есть, красивые и удобные.

Более того, в Москве теперь есть разные градации стадионов: БСА «Лужники» для «самого топа» типа Metallica, Rammstein и Muse, арена «Открытие» для артистов калибром поменьше (там сыграл Эд Ширан) и «ВТБ Арена», он же — «Динамо», по сути заменяющий максимальную конфигурацию «Олимпийского». Отдельный формат — ледовая арена «Динамо» или «Мегаспорт». Таким образом, Москва может предложить площадки для шоу самых разных конфигураций.

Во-вторых, закрылся на реконструкцию спорткомплекс «Олимпийский», который мог в холодный сезон принимать 25–30 тыс. зрителей. А значит, артисты, чьи шоу окупаются только на таком уровне продаж билетов, теперь могут приезжать к нам только летом. Что они и делают.

И здесь бы очень хотелось написать, что, в-третьих, выросло благосостояние граждан и они готовы тратить больше средств на развлечения. Но вот такой информации у “Ъ” как раз нет. Пока что можно с полной ответственностью утверждать только, что поход на концерт или иное массовое зрелище остается у нас одним из любимых видов досуга и при этом граждане стали ответственнее относиться к покупке билетов. «Солд-аут» за день или даже за несколько часов постепенно становится у нас таким же рядовым случаем, как и за рубежом. И это при том, что отнюдь не всегда билеты выходят в продажу задолго до даты шоу, например, билеты на летний концерт Дженнифер Лопес на стадионе «Динамо» появились всего за несколько месяцев до события. Но артистку, как выяснилось, в России действительно ждали, и если раньше она выступала в Crocus City Hall, то теперь пополнила список стадионных исполнителей.

Также очень хотелось бы написать в духе времени о том, что маркетинг больших концертов переместился в интернет, что позволяет организаторам «затачивать» рекламные кампании под целевую аудиторию и экономить на наружной рекламе. Однако старая добрая наружка использовалась вполне активно, как и радио,— аудитория Bon Jovi или Kiss все еще реагирует именно на нее.

В этом году активно обсуждался продолжающийся приход в индустрию концертов спонсорских денег, поток которых после кризиса 2008 года, казалось, иссяк. Однако, по словам генерального директора билетной компании Ponominalu.ru Михаила Минина, если в фестивальной индустрии эта часть бюджета становится все более ощутимой, то на концертах дело пока движется не так быстро, как хотелось бы: «С точки зрения спонсорства, на мой взгляд, мы очень отстаем. Мировые лидеры Live Nation и AEG зарабатывают каждый по $500 млн в год на спонсорстве, рекламе и прочих активациях. В России рынок спонсорства, полагаю, можно оценить всего лишь в районе $10–15 млн, и подавляющая часть этой цифры — фестивали».

Главным же достижением концертной индустрии этим летом стало то, что в числе сенсационных стадионных аншлагов два случились на выступлениях отечественных музыкантов. Первый — на шоу группировки «Ленинград», что в принципе можно было прогнозировать. А вот 35 тыс. на концерте белорусского хип-хоп-артиста Макса Коржа на стадионе «Динамо» — это прямое доказательство стремительного роста нашей индустрии зрелищ.

Борис Барабанов