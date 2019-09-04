Памфилова отрицает создание закрытых электронных площадок для политологов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова опровергла слухи о создании в ЦИКе по инициативе администрации президента закрытой элетронной площадки для политологов, социологов и прочих экспертов в связи с единым днем голосования 8 сентября.

Как заявляет ЦИК, ранее неизвестные рассылали информацию о создании подобной закрытой площадки, предлагая регистрироваться на ней по электронной почте. В письмах указывались контакты одной из сотрудниц ЦИКа. По словам Эллы Памфиловой, ведомство обратилось по этому вопросу к правоохранителям. «Мы все это передали в соответствующие правоохранительные органы, пусть разбираются»,— сказала глава ЦИКа. Она заверила: «Никогда не было, нет и не будет никаких закрытых площадок, мы все делаем максимально открыто». По словам главы ведомства, ЦИК взаимодействует с президентской администрацией, но решения принимает самостоятельно в рамках своей компетенции.

8 сентября в Единый день голосования в России пройдут выборы в 85 регионах. Избирателям предстоит выбрать 13 законодательных собраний, губернаторов, депутатов гордумы и глав муниципальных образований. В четырех одномандатных округах (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях) необходимо выбрать депутатов в Госдуму.

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