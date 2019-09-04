В Краснодаре экс-судья Владимир Видинеев осужден за мошенничество

Прикубанский суд Краснодара вынес приговор Владимиру Видинееву, бывшему судье Северского районного суда, который признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к двум годам четырем месяцам лишения свободы, сообщили “Ъ-Юг” в суде. Как следует из приговора, господин Видинеев, имевший на момент совершения преступления статус судьи в отставке, предложил предпринимателю решить вопрос о закрытии уголовного дела за 6 млн руб.

Дело в отношении судьи в отставке возбудил руководитель СК РФ Александр Бастрыкин, расследованием занималось следственное управление СКР по краю. По данным СУ СКР, в 2014 году сотрудники полиции возбудили дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном образовании юридического лица. Предприниматель обратился за юридической помощью к Владимиру Видинееву, который сообщил, что может способствовать прекращению уголовного преследования при условии передачи ему 6 млн. руб. «Понимая, что предложение носит противоправный характер, мужчина сообщил об этом в следственное управление СКР по краю, в июне 2014 года в Краснодаре заявитель в салоне автомобиля передал обвиняемому деньги, однако распорядиться полученными деньгами тот не смог, поскольку его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», – сообщили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар