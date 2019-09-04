Власти Татарстана отменили льготы на проезд в электричках в другие регионы

04 сентября, среда
В Татарстане изменили порядок предоставления 50%-й скидки на проезд в пригородных поездах. Теперь льготой можно будет воспользоваться лишь на территории Татарстана, говорится в постановлении кабмина республики, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, на скидку могут рассчитывать учащиеся и воспитанники общеобразовательных организаций старше семи лет, а также студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
Ранее льгота предоставлялась на весь маршрут следования электрички, даже если поезд следовал по территории другого региона.