Власти Татарстана отменили льготы на проезд в электричках в другие регионы

В Татарстане изменили порядок предоставления 50%-й скидки на проезд в пригородных поездах. Теперь льготой можно будет воспользоваться лишь на территории Татарстана, говорится в постановлении кабмина республики, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на скидку могут рассчитывать учащиеся и воспитанники общеобразовательных организаций старше семи лет, а также студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

Ранее льгота предоставлялась на весь маршрут следования электрички, даже если поезд следовал по территории другого региона.

"Ъ-Казань"