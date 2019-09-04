Бывший сутенер планирует стать депутатом Геленджика

На повторные выборы депутатов городской Думы Геленджика по многомандатным избирательным округам № 4 и 17 выставил свою кандидатуру 39-летний Артем Капустин. Его анкета размещена на Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Согласно опубликованным данным, у господина Капустина имеется погашенная в 2006 году судимость по части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Родился и учился временно неработающий кандидат в Магаданской области, в настоящее время проживает в хуторе Убых города Новороссийска.

Василий Хитрых