Дорога вышла дорогой

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала на 28 млн руб.компанию «Ульяновскстрансстрой» за сговор с родственной компанией «Самаратрансстрой», обнаруженный при проведении торгов на ремонт автодорог в Самарской и Ульяновской областях. Аналогичные штрафы ожидают и самарскую компанию «С.И.Т.И.», уличенную в картельном соглашении с «Самаратрансстроем». Будет ли компания обжаловать административное наказание в суде, пока неизвестно — руководство было для комментариев недоступно. В региональном департаменте автодорог отмечают, что претензий к «Ульяновскстрансстрою» не имеют, «компания хорошая».



Штраф размером в 28,344 млн руб. предстоит выплатить компании «Ульяновскстрансстрой» (ООО), сообщила во вторник ФАС России. Как отмечается в сообщении, ранее компания «была признана виновной в заключении антиконкурентного соглашения с ООО „Самаратрансстрой“ на торгах по определению подрядчика для общестроительных работ по ремонту автомобильных дорог в Самарской и Ульяновской областях», «результатом соглашения стал отказ от соперничества между участниками торгов с целью поддержания цен на них».

ООО «Ульяновсктрансстрой» зарегистрировано в Димитровграде в октябре 2013г. с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Владелец компании — Олег Дорошенко. Согласно данным Kartoteka.ru, по итогам 2017г. выручка «Ульяновсктрансстрой» составила 1,417 млрд руб., чистая прибыль — 61 млн руб. Начиная с 2015 года компания постоянно участвует в торгах на ремонт автодорог и чаще всего становится победителем. В 2015 году общая сумма госконтрактов составила 97 млн руб., в 2016 году — 907 млн руб., в 2017 году — 744 млн руб., в 2018 году — 557 млн руб.

Именно Олегу Дорошенко принадлежит и 100% компании «Самаратрансстрой», зарегистрированной в Самаре. Финансовое положение этой компании несколько хуже — по итогам 2017 года, ее кредиторская задолженность — 1,128 млрд руб. при дебиторской задолженности 193 млн руб. Выручка — 5,521 млрд руб. в то время как чистая прибыль — 0,67 млн руб.

В октябре 2018 года ФАС России уже сообщала, что совместно с ОНФ раскрыла «картели на торгах по ремонту самарских и ульяновских дорог». Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению самарского координатора проекта ОНФ «За честные закупки» Вадима Нуждина. Первоначально расследованием картельного сговора занималось УФСБ Самарской области. Как отмечали в ОНФ, их заинтересовало, что победителями в торгах на крупные контракты становились одни и те же компании, анализ торгов показал, что цена фактически не снижается, а проигравшие становятся субподрядчиками победителей. В ходе рассмотрения антимонопольного дела подозрения ОНФ были подтверждены, выявлено, что «Самаратрансстрой» и «Ульяновсктрансстрой» заключили и реализовали антиконкурентное картельное соглашение в девяти аукционах на общую сумму более 2,5 млрд руб., а самарское ООО «С.И.Т.И.» с «Самаратрансстрой» заключило и реализовало аналогичное соглашение в четырех аукционах на общую сумму более 1,7 млрд руб. Как отмечалось в решении ФАС, заявки на участие в торгах направлялись с одних и тех же IP-адресов, что подтверждает факт предварительного согласования, кроме того, «в случае признания победителем „Ульяновсктрансстроя“ „Самаратрансстрой“ заключало с последним договор субподряда для выполнения части работ по госконтракту». Все три компании «признаны виновными в заключении картеля на 4 млрд руб. с целью поддержания цен на торгах» (п. 2 ч. 1 ст. 11, 135-ФЗ — картельное соглашение). Кроме того, «возбуждено административное производство в отношении „Самаратрансстрой“ и „С.И.Т.И.“, после завершения которого будет принято решение о наложении на них административного штрафа», пояснили „Ъ“ в ФАС России.

В антимонопольном ведомстве также отметили, что «картель — самое опасное посягательство на конкуренцию как конституционную ценность, поэтому виновные должны нести не только административную, но и уголовную ответственность». Материалы были переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (178 УК РФ, ограничение конкуренции, в случае особо крупного размера — до 6 лет лишения свободы). «Из имеющейся у антимонопольного органа информации, в настоящий момент СУ УМВД России по г.Самаре по указанным материалам проводятся проверочные мероприятия»,— добавили в ФАС.

Будет ли «Ульяновсксрансстрой» обжаловать в суде решение ФАС о наложении штрафа, неизвестно. Получить комментарии руководства или владельца компании не удалось — ни один из официальных телефонов «Ульяновсктрансстроя» не отвечал.

Между тем в антимонопольном ведомстве заметили, что принятые решения и штраф не влекут для нарушителя последствий в виде невозможности более участвовать в торгах, поскольку «в реестр недобросовестных поставщиков вносят по другим основаниям».

Директор ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» Сергей Холтобин заметил „Ъ“, что «Ульяновсктрансстрой» продолжает участвовать и побеждать в торгах, к тому же, поскольку никаких предписаний ФАС и замечаний по качеству не было, никто и не вправе отклонять их заявки. «Скорей всего, это нарушение не самого руководства, а отделов компаний, которые занимаются подготовкой торгов. А так компания хорошая, претензий к качеству нет, все работы выполняет в срок»,— сказал директор департамента.

Сергей Титов, Ульяновск