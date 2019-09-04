815 миллиардов рублей достиг на 1 августа объем «плохой» просрочки по кредитам физлицам (платежи, просроченные более чем на 90 дней), сообщил Банк России,— за месяц он вырос на максимальные с начала года 18 млрд руб. При этом доля «плохой» просрочки в общем объеме ссуд физлицам с прошлого месяца не изменилась, а с начала года даже снизилась (с 5,4% до 5%) на фоне быстрого роста объемов кредитования. На 1 августа общий объем выданных гражданам ссуд составил 16,3 трлн руб. (14,6 трлн руб. на начало года), пик его роста пришелся на апрель 2019 года (309 млрд руб.), затем процесс замедлился — до 206 млрд руб. на 1 августа,— вероятно, вследствие действий ЦБ по охлаждению сектора необеспеченного розничного кредитования.