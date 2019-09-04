Европейские зарплаты росли плохо, но разнообразно

Несмотря на значительное улучшение ситуации на рынке труда в странах еврозоны, рост зарплат в 2013–2017 годах там оставался сдержанным и существенно отставал от прогнозных значений. При этом циклические факторы, отражаемые традиционной кривой Филлипса (демонстрирует зависимость между уровнем инфляции и безработицей), могут в значительной мере — но не полностью — объяснить слабость этого роста, отмечается в исследовании ЕЦБ. Комбинация вялой динамики на рынке труда, низкой инфляции (и инфляционных ожиданий) и слабого роста производительности не позволяла зарплатам расти, структурные эффекты (связанные в первую очередь с возрастом и образованием) также оказывали сдерживающее действие.

Кроме того, реакция зарплатного роста на общий спад экономики носила признаки нелинейности: зарплаты проявляли большую чувствительность к циклическим условиям, когда экономика бурно росла, и меньшую, когда она не достигала своего потенциала. На замедление зарплатного роста оказали влияние также шоки, связанные с развитием технологий и коллективными договорами, которые, в свою очередь, могут отражать более широкие феномены — устойчиво слабый рост производительности или проведение структурных реформ на рынке труда рядом стран еврозоны, негативно отразившихся на возможностях работников торговаться с работодателем. Тенденция зарплатного роста также оказалась в разной степени зависимой от таких структурных сил, как демографические изменения, цифровизация, глобализация и миграция, а также институциональных факторов (регулирование рынка труда). Так, старение населения толкало зарплаты вверх, приток мигрантов (особенно в Германии) — вниз, а цифровизация отчетливого влияния не имела.

Однако доказательств, что именно эти факторы были главными виновниками периода низкого зарплатного роста в еврозоне, недостаточно, признают в ЕЦБ. Ключ к пониманию следует искать на страновом уровне, поскольку страны еврозоны демонстрировали значительную гетерогенность, которую одни циклические факторы объяснить не способны — процесс формирования зарплат остается национальным феноменом.

Надежда Краснушкина