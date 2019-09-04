Быстрые платежи сократили дистанцию

Банк России отметил резкий рост числа банковских клиентов, пользующихся услугами кредитных организаций дистанционно, доля которых превысила 55%. Почти на 20% увеличилось количество клиентов, которым стали доступны мгновенные переводы, а их доля также перевалила за половину. Эксперты считают, что в этой статистике прямо или косвенно большую роль сыграла система быстрых платежей.

Банк России опубликовал «Индикаторы финансовой доступности» по результатам замера в мае—июне. Согласно аналитической записке к исследованию, за год доля взрослых клиентов банков, пользующихся дистанционными формами обслуживания, выросла более чем на 10 п. п.— с 45,1% до 55,2%. По словам директора по развитию продаж в цифровых каналах Промсвязьбанка Юлии Михайловской, это связано с тем, что банки активно увеличивают набор сервисов, доступных клиентам в банковской цифре, добавляют новые возможности и услуги. Как отмечает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, рост проникновения смартфонов, на которые можно поставить полноценные приложения, в том числе и банковские, привел к упрощению дистанционного общения с банком. При этом, по его словам, и обычный интернет-банк большинством участников рынка в последнее время был заметно модернизирован. Как указывает директор по методологии НКР Станислав Волков, «некоторые операции для клиентов бесплатны, только если проводить их дистанционно, довольно часто банки проводят акции, когда ставка по вкладу будет выше при открытии онлайн».

Председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов считает, что в активном росте клиентов дистанционного обслуживания банков важную роль сыграла система быстрых платежей. «Популяризация такого простого, удобного и бесплатного (у большинства игроков) сервиса способствует росту интереса населения как к совершению переводов, так и в целом к использованию дистанционных каналов обслуживания»,— уверен он. Согласно данным ЦБ, «доля взрослого населения, имеющего возможность мгновенно (в течение 15 минут) совершить перевод с помощью мобильного телефона или с использованием спутниковой связи» за год выросла с 36% до 55%.

Максим Буйлов