Первый замначальника краевого ГУФСИН прибыл из Челябинска

Полковник внутренней службы Андрей Волотовский вчера был личному составу ГУФСИН России по Пермскому краю в качестве первого замначальника управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее он возглавлял больницу ФКЛПУ СТБ-3 ГУФСИН России по Челябинской области. Сообщается также, что новый заместитель родился в 1973 году в Кустанайской области, в 2001 году окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе с 2002 года. Проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области.

Напомним, должность первого заместителя стала вакантной в 2018 году. В июне 2017 года из пермского СИЗО №1 сбежал заключенный. Занимавший тогда пост первого зама Валерий Лебедев дал по телефону указание начальнику СИЗО временно не сообщать о побеге в дежурную часть ГУФСИН. В итоге осужденный был задержан через два дня. 28 марта 2018 года по материалам УФСБ по Пермскому краю в отношении Валерия Лебедева третьим следственным управлением ГСУ СКР было возбуждено уголовное дело, после чего тот был уволен. А весной этого года Ленинский райсуд Перми вынес ему приговор – он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

Отметим, что у ГУФСИН до сих пор нет полноценного руководителя – управление возглавляет врио начальника Сергей Носов.