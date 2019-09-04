«Синица» в небе

Сбербанку, уже два года ведущему распродажу недвижимости ликвидированного Западно-Уральского банка (ЗУБ), удалось продать еще два крупных объекта: за 90 млн руб. пристройку к бизнес-центру «Синица», доставшуюся банку от обанкротившегося холдинга «Камская долина», и за 45 млн руб. здание бывшего архива ЗУБа в Свердловском районе. Эксперты говорят о невысокой цене за объекты и связывают ее с большими площадями и удаленностью от центра.

Сбербанк в конце августа на площадке «Сбербанк-АСТ» опубликовал итоги аукционов по продаже своей недвижимости в Перми. На торгах были реализованы два объекта: торгово-офисные помещения (пристройка к БЦ «Синица») по ул. Стахановской, 43 и офисное здание по ул. Куйбышева, 126.

Торги проходили по «голландской» схеме: сначала объявляется самая высокая цена на объект, затем ставки снижаются до той, на которую согласится первый покупатель.

По ул. Стахановской, 43 Сбербанк продал нежилые помещения общей площадью 3,6 тыс. кв. м, встроенные нежилые помещения общей площадью 2,22 тыс. кв. м и земельный участок площадью 5,78 кв. м. Начальная цена объекта составляла 141,29 млн руб.

В Сбербанке рассказали, что помещения были получены от застройщика «Камская долина» в рамках погашения задолженности (в БЦ «Синица» находился главный офис компании). Сбербанк является основным кредитором предприятий стройгруппы, они задолжали учреж­дению более 1 млрд руб.

Торги состоялись 20 августа, в них участвовали два физлица: Татьяна Бояршинова и Виталий Курицын. Победителем стала госпожа Бояршинова с предложением в 90,3 млн руб. Согласно kartoteka.ru, Татьяна Бояршинова была зарегистрирована в качестве ИП в 2018 году, занимается розничной торговлей.

Второй объект (ул. Куйбышева, 126, Свердловский район) представляет собой трехэтажное офисное здание площадью 2,59 тыс. кв. м с котельной и участок площадью 3,3 тыс. кв. м. Как пояснили в Сбербанке, ранее в помещении находился архив Западно-Уральского банка Сбербанка России, а в последнее время — филиал банка.

Начальная цена здания составляла 61 млн руб. На участие в аукционе заявились ИП Александр Шаров и ИП Константин Половников. Победителем торгов 19 августа был приз­нан господин Половников, решивший приобрести объект за 45,75 млн руб. Предприниматель является руководителем и соучредителем в ООО «СТС-Экспорт» и ООО «Стройтехснабжение», общества занимаются оптовой торговлей электрооборудованием.

Сбербанк начал масштабную продажу своей недвижимости в Перми еще в 2017 году, после ликвидации Западно-Уральского банка. Реализацию объектов в учреждении объяс­няли оптимизацией сети филиалов и сокращением издержек. Тогда на продажу выставили не менее 30 помещений в Перми и Пермском крае, среди них фигурировало здание по ул. Куйбышева, 126. Некоторые объекты до сих пор не нашли своего покупателя, например, помещение по ул. Советской, 36, которое также выставлено на торги.

Первым крупным активом, реализованным банком, стал имущественный комплекс головного офиса ЗУБ в Перми по ул. Монастырской, 4. Недвижимость общей площадью 10,2 тыс. кв. м была выставлена на торги за 320 млн руб., ее приобрел самарский холдинг «СИНКО».

Эксперты считают, что Сбербанк реализовал свои объекты ниже рыночной стоимости. Директор по недвижимости ГК «ЭКС» Елена Жданова связывает это с расположением объектов и их немалой площадью. Эксперт подчеркнула, что место локации здания по ул. Куйбышева, 126 накладывает «определенные ограничения». «Обычно специализация помещения сказывается на времени экспозиции,— говорит Елена Жданова,— а это немаленькие площади для офисов. По таким объемам рынок недвижимости узкий. На помещения большой площади обычно бывает мало претендентов. Их покупателям надо будет подумать, что теперь с ними делать».

Гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова считает, что стоимость объектов «немного ниже рынка». «Получается, что 1 кв. м полезной площади стоит около 25 тыс. руб. При арендной ставке 400 руб./кв. м срок окупаемости составит семь-восемь лет, плюс риск того, что площади могут долго стоять вакантными. Если говорить о сроке окупаемости, то цена покупки в рынке»,— полагает она. По словам эксперта, стоимость владения недвижимостью с каждым годом растет, и если это не профессиональный бизнес, то нет смысла сохранять низко ликвидный актив, проще получить дополнительные ресурсы от продажи и вложить их в развитие профессиональной деятельности.

Евгения Ахмедова