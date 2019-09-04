Месть в кредит

В Нижнем Новгороде суд начал допрос в качестве потерпевшей Нины Макаловой — бывшего партнера коммерсанта Андрея Климентьева, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество. Нина Макалова заявила, что годами подписывала пустые документы и номинально руководила агрофирмой «Ратово», чьим крупнейшим кредитором подсудимый пытался стать по заверенным ею фиктивным документам. По словам Андрея Климентьева, потерпевшая украла его агротехнику, а дело сфабриковано конкурентами и «ментами». Госпожа Макалова говорит, что после ссоры с компаньоном сгорела другая ее ферма, и Андрей Климентьев обещал «оставить ее без штанов, как бомжа на Казанском вокзале».



Во вторник Нижегородский районный суд начал допрос потерпевшей по уголовному делу одиозного коммерсанта Андрея Климентьева, успевшего в 1998 году три дня побыть всенародно избранным мэром Нижнего Новгорода и не раз попадавшего за решетку. Бизнесмена обвинили в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с попыткой включить в реестр кредиторов фиктивную задолженность на 372 млн руб. По версии следствия, принадлежащая ему компания «Парма» решила стать крупнейшим кредитором агрофирмы «Ратово» под руководством потерпевшей — 70-летнего директора Нины Макаловой. От имени «Пармы» в арбитражном суде Андрей Климентьев приобщил к делу право требования указанной суммы за подписью госпожи Макаловой, которую она не ставила. Как только фальсификация вскрылась, руководитель агрофирмы написала заявление в полицию, и после обысков в доме Андрея Климентьева он снова оказался в тюрьме.

Как показала госпожа Макалова, с 2009 года она номинально руководила агрофирмой «Ратово» Андрея Климентьева в должности генерального директора и параллельно вела собственное крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) в Сеченовском районе. За ежемесячное вознаграждение в 10 тыс. руб. она ставила подписи на пустых бланках документов. Офиса у агрофирмы как такового не было, бухгалтерская отчетность велась в доме Нины Макаловой в селе Теплый Стан. Туда Андрей Климентьев привозил и пачки пустых бланков для оформления в лизинг сельхозтехники для упрощения работы. Однако никаких документальных доказательств такой работы и личных распоряжений Андрея Климентьева по этому поводу у потерпевшей нет. Решение взять на себя такую ответственность экс-директор обанкроченной к настоящему времени агрофирмы объяснила доверительными отношениями с подсудимым, которые испортились в 2016 году. Тогда Андрей Климентьев обвинил Нину Макалову в хищении земли и техники, которую, по его словам, потерпевшая перевела на свое крестьянское хозяйство через цепочку своих фирм и ООО «Сеченовская нива», подконтрольное его бывшему партнеру Евгению Осокину. Заодно Нина Макалова незаконно переуступила этой компании права аренды и субаренды 8 тыс. га сельскохозяйственных земель. После этого между структурами Андрея Климентьева и Максима Осокина началась бизнес-война с обвинениями в попытках похитить кукурузу со склада «Сеченовской нивы». Кульминацией разногласий стал поджог неизвестными принадлежавшего Нине Макаловой крестьянско-фермерского хозяйства на 60 голов скота, который она приписала людям Андрея Климентьева. Оставшись без фермы, Нина Макалова подала заявление в арбитражный суд на само­банкротство.

Угрозы в ее адрес не прекратились, говорит госпожа Макалова. При этом структуры Андрея Климентьева предъявили ей ряд арбитражных исков о задолженности по сельхозтехнике и другим долгам — ее и агрофирмы «Ратово». Подписанное ею право требования 372 млн руб., фиктивность которого установила экспертиза, потерпевшая впервые увидела в суде в папке других документов, которые Андрей Климентьев приобщил к арбитражному разбирательству от имени «Пармы». Впоследствии «Парма» попыталась отозвать эти документы, но к тому времени ими уже занималось следствие. Попытку приобщить фиктивные требования и стать основным кредитором Нины Макаловой потерпевшая объяснила местью Андрея Климентьева за переуступку его задолженности банкам за технику конкурирующим фирмам. «Это вам, мадам, за 166 млн руб.», — процитировала она своего оппонента. По ее словам, угрозы в ее адрес поступали неоднократно, что стало поводом для продления ареста Андрея Климентьева, а вокруг ее дома несколько часов наматывал круги оформленный на нее УАЗ. Угрозы пенсионерка восприняла как доказательство того, что подделку документов санкционировал лично Андрей Климентьев, якобы обещавший «оставить ее без штанов, как бомжа на Казанском вокзале».

Сам подсудимый назвал доводы потерпевшей «сказками Андерсена». Андрей Климентьев не признает своей вины, настаивая, что уголовное дело против него сфабриковано бывшими бизнес-партнерами и конкурентами при пособничестве «больших ментов» из бывшего и действующего руководства областного МВД. Адвокаты Андрея Климентьева считают, что требования истца можно рассматривать лишь как отношения между кредиторами. Кроме того, следствие так и не установило, кто и когда изготовил поддельные ­документы.

После восьмичасового допроса потерпевшей суд отложил заседание на 17 сентября.

Роман Рыскаль