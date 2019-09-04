Крупнейшая оптимизация «Зенита»

В ночь с понедельника на вторник, 2 сентября, в европейском футболе закрылось трансферное окно. Футбольный клуб «Зенит» ударно провел последние дни на рынке, приобретя несколько новых игроков и отдав в разные клубы тех, на кого не рассчитывает тренерский штаб. Теперь состав на первую часть сезона окончательно сформирован. Если, конечно, петербургский клуб не подпишет кого-то из свободных агентов, как было год назад с итальянцем Клаудио Маркизио.

Летом «Зенит» приобрел семерых новых игроков. Правда, 21-летний защитник Даниил Круговой пока не будет выступать за петербургскую команду: «Зенит» сразу отдал его в аренду в «Уфу», откуда и прибрел игрока за миллион с лишним евро. Пока не видели болельщики в деле и большинство других новичков. Некоторых из них клуб приобрел в самые последние дни работы рынка. Так, у «Порту» был взят в аренду 25-летний центральный защитник Йордан Осорио. Его аренда обошлась в €2,5 млн, выкупить трансфер игрока сборной Венесуэлы можно будет за €9 млн. Также на флажке трансферной кампании был куплен 24-летний защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев. За него заплатили, по данным разных источников, в районе €8 млн. Клуб из Голландии не смог устоять перед таким щедрым предложением. Сам игрок — тоже, хотя Караваев не хотел возвращаться в Россию. «Зенит» предложил ему отличный контракт.

Интересно, что «Витесс» тренирует Леонид Слуцкий, бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу, хороший приятель Сергея Семака, главного тренера «Зенита». Сейчас «Витесс» — лидер чемпионата Голландии. Вячеслав Караваев — воспитанник ЦСКА. Он не нашел себя в команде, когда на правый фланг обороны армейцев пришел бразилец Марио Фернандес, и отправился в Чехию, где выступал за «Дуклу», «Яблонец», «Спарту». Потом отправился в голландский «Витесс», где совершенствовал мастерство. Про Караваева можно сказать: игрок, который сделал себя сам. Его сильная сторона — подключения к атаке, недаром кумир футболиста — бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Филипп Лам. Игру в обороне Вячеслав все эти годы «подтягивал», выступая за зарубежные клубы, где проще прогрессировать, и теперь Станислав Черчесов вызывает его в сборную России. Интересно, что в сборную, которой предстоит играть матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября), Караваев был вызван как игрок «Витесса», а прибыл в тренировочный лагерь уже как игрок «Зенита». Он даже отлучался в Петербург, чтобы пройти медобследование. Контракт с правым защитником заключен на четыре года.

До этого «Зенит» приобрел за €10 млн у немецкого клуба «Гамбург» 25-летнего бразильского защитника Дугласа Сантоса, играющего на левом фланге. Тот принял участие во всех матчах «Зенита» в РПЛ с тех пор, как приехал. Даже забил гол — правда, в свои ворота в игре с «Краснодаром», которая завершилась на «Газпром Арене» со счетом 1:1. В этом же матче за «Зенит» дебютировал 22-летний бразилец Малком, ранее выступавший за «Барселону». Малком — самый дорогой трансфер сине-бело-голубых: за атакующего полузащитника заплатили €40 млн. Правда, уже в следующем матче — с «Динамо» — бразилец получил травму и с тех пор за «Зенит» больше не играл. Болельщики ждут его появления в Лиге чемпионов, которая для петербуржцев начнется матчем с французским «Лионом» в гостях 17 сентября.

Гораздо дешевле «Зениту» обошелся 25-летний полузащитник Алексей Сутормин. «Зенит» приобрел его у ФК «Оренбург» за символические 50 тыс. рублей. До этого Сутормин перешел из «Оренбурга» в казанский «Рубин». Трансфер признали недействительным. И Алексей оказался в «Зените». У «Зенита» и «Оренбурга» — один спонсор, ПАО «Газпром». Первые клубы Сутормина получат на всех 2750 рублей, согласно правилу, в соответствии с которым клуб, купивший игрока, перечисляет тем, кто его готовил, 5,5% от суммы трансфера. Еще летом «Зенит» приобрел у норвежского «Сарпсборга» 24-летнего вратаря Александра Васютина. И Сутормин, и Васютин — воспитанники петербургского футбола, что особенно важно в свете лимита на легионеров, который вступит в силу со следующего сезона. В соответствии с ним в заявке клуба должно быть 17 российских игроков, часть из них — доморощенные, а также восемь легионеров. Также в «Зените» ждут освобождения 28-летнего Александра Кокорина, ходатайство его адвокатов об УДО суд рассмотрит на днях.

Единственная позиция, которая не закрыта у «Зенита»,— плеймейкер, разыгрывающий игрок. Может, он будет приобретен позже. Сергей Семак недавно сказал, что на формирование команды ему нужно четыре трансферных окна. Позади уже два, если учитывать зиму и лето. Хотя игру можно строить и без классического плеймейкера, что доказал прошлый сезон: «Зенит» стал чемпионом. Известный тренер Валерий Газзаев считает, что такой «профессии» (плеймейкер) в современном футболе нет.

«Зенит» потратил на приобретения летом €63,7 млн — больше всех в РПЛ. Для сравнения: траты «Спартака» — €39 млн, московского «Динамо» — €33,7 млн, «Краснодара» — €26,4 млн, «Локомотива» — €19,7 млн, ЦСКА — €17,75 млн. Клуб из Петербурга также расстался с большим количеством игроков. Среди них — Эрнани («Парма»), Луиш Нету («Спортинг»), Александр Анюков («Крылья Советов»), Лука Джорджевич («Локомотив»), Эмилиано Ригони («Сампдория», аренда), Денис Терентьев («Уфа», аренда). Самая внушительная сделка «на выход» — переправка восьми игроков (Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Миха Мевля, Андрей Круговой) в клуб «Сочи», возникший на берегу Черного моря в результате «транспортировки» туда команды, носившей название «Динамо Санкт-Петербург». Таким образом «Зенит» оптимизировал состав, разгрузив зарплатную ведомость.

Юрий Балетов