«Царицыно» дойдет до Европейского суда

Дольщикам наиболее проблемного 35-го корпуса жилого комплекса «Царицыно» на юге Москвы не удалось убедить российские суды включить их в реестр требований о передаче жилых помещений. Соинвесторы рассчитывают продолжить тяжбу в Европейском суде по правам человека, хотя шансов на рассмотрение жалобы у них немного, предупреждают юристы.

Верховный суд (ВС) России отказал первым 16 дольщикам 35-го корпуса ЖК «Царицыно» в передаче кассационных жалоб на рассмотрение коллегии по экономическим спорам. Об этом говорится в тексте определения, опубликованном в картотеке арбитражного суда. Управляющий партнер юридической фирмы «ПоверенныйЪ» (представляет интересы 220 из 490 соинвесторов 35-го корпуса) Даниил Синицын уверен, что решение ВС станет прецедентным и аналогичную позицию суд займет и по следующим жалобам. В арбитражных судах дольщики добивались включения их в реестр требований о передаче жилых помещений в «Царицыно» в рамках дела о банкротстве девелопера проекта — АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ).

МКХ входил в состав ГК «Настюша» Игоря Пинкевича. ЖК «Царицыно» (920 тыс. кв. м жилья) на юге Москвы — его единственный девелоперский проект. В январе 2017 года бизнесмена обвинили в мошенничестве, с лета прошлого года он находится под арестом. В апреле 2018 года МКХ был признан банкротом. Из 4 тыс. заключенных договоров долевого участия компания не исполнила обязательства по 3,3 тыс. Строительство решено завершить за счет городского бюджета — проект был передан подконтрольному мэрии АО «Мосотделстрой №1», а инвестиции в него оценивались в 42–62 млрд руб. Но 35-й корпус в периметр достройки не попал, так как по проекту там должно быть 5 тыс. апартаментов, физлица выкупили десятую часть.

Руководитель направления по коммерческим спорам компании «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин соглашается, что перспектив отстоять свою позицию в судах у дольщиков мало.

«В России прецедент официально не источник права, но суды различных инстанций активно применяют в своих решениях выводы вступивших в законную силу актов, а ВС, в свою очередь, будет исходить из желания единообразной судебной практики»,— объясняет он. Но дольщики 35-го корпуса теперь рассчитывают подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Шансы у них минимальны, считает юрист Forward Legal Олег Шейкин: «Заявителям надо аргументировать нарушение прав человека, перечисленных в Европейской конвенции».

Но жалоба в ЕСПЧ — не единственный способ, который дольщики 35-го корпуса пытаются использовать для решения проблемы. В июле после запроса депутата Госдумы Александра Якубовского в Минстрой корпус был включен в единый реестр объектов жилищного строительства как проблемный объект, пояснил “Ъ” его представитель. Руководитель коммерческой практики BMS law Firm Денис Фролов объясняет, что это решение не сможет повлиять на ситуацию с достройкой объекта. В Фонде защиты прав дольщиков пояснили, что направили запрос подтверждающих документов в Москомстройинвест, после их получения информация будет актуализирована. Господин Якубовский, по словам его представителя, тоже обратился в департамент, но ответа пока не получил.

В Москомстройинвесте пояснили “Ъ”, что сейчас прорабатывается вариант участия городской организации в торгах в рамках банкротства МКХ для последующего завершения строительства 35-го корпуса и передачи помещений дольщикам. В ведомстве подчеркнули, что неоднократно информировали соинвесторов о необходимости обращаться в суд для признания права собственности в объекте незавершенного строительства, а не добиваться включения в реестр требований на жилые помещения. Тогда в случае продажи объекта с торгов они получат при достройке объекта помещения или иное возмещение.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов