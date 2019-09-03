В 2020 году планируется запустить в Краснотурьинске завод строительных компонентов

Компания «НСК-ТЕК» планирует запустить в 2020 году на территории индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске (Свердловская область) производство гидрофильных пудр и паст для газобетона. Инвестиции оцениваются в 370 млн руб., сообщил департамент информационной политики региона. Проект предусматривает строительство нового здания площадью 1,5 тыс. кв. м. Будет создано 55 новых рабочих мест.

Краснотурьинск получил в 2016 году статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития), поэтому в индустриальном парке «Богословский» действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса.

Как развиваются индустриальные парки — в материале «Область-парк»