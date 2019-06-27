Область-парк

Системная поддержка индустриальных парков со стороны правительства Свердловской области способствует локализации бизнеса в регионе. Благодаря усилиям властей для инвесторов в регионе создается крупная сеть объектов, где можно легко начать самое высокотехнологичное производство. В Свердловской области уже сейчас готовятся производить различную продукцию — от инновационного медоборудования и самолетов до палочек для мороженого и современных заводов по переработке ТКО.

Путь для инвестора

Инфраструктура для бизнеса — один из ключевых элементов инвестиционной привлекательности любого региона. И Свердловская область активно занимается ее развитием уже не первый год. «Конкуренция между регионами очень высока, субъекты предлагают различные меры поддержки. Под патронатом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева у нас сформированы и действуют механизмы возмещения затрат на инфраструктурное обеспечение, существует ряд льгот и преференций для управляющих компаний индустриальных парков. Учитывая эти факторы, можно с уверенностью сказать, что предпринимаемые меры способствуют увеличению площадок и повышению их привлекательности, а также снижению административной нагрузки на резидентов»,— отмечает первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.

Акцент в регионе сделан на создание промышленных площадок с качественной производственной инфраструктурой для малого и среднего бизнеса. Как отмечают в региональном правительстве, именно в этом сегменте есть существенный спрос, так как позволяет предпринимателям существенно сократить первоначальные затраты на развитие.

В Корпорации развития Среднего Урала сообщают, что в помощь потенциальным инвесторам в регионе формируется единая электронная база всех объектов промышленной недвижимости. «Сегодня в базе порядка 500 площадок для размещения производств. Спрос на них есть, в том числе со стороны инвесторов из других регионов. Зачастую представители бизнеса не представляют всех особенностей региона и преимуществ размещения на той или иной площадке. База помогает формализовать площадки по определенным критериям и помогает в работе по привлечению инвесторов»,— отмечают в КРСУ.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

И самолетом, и буром

Как показали итоги последних лет, поддержка отрасли дала свои плоды. Так, на территории особой экономической зоны «Титановая долина» открылось первое производство: компания «Зибус» организовала производство титановых хирургических изделий (клипсы, фрезы, буры). Инвестиции в проект оцениваются более чем в 120 млн руб., ожидаемая окупаемость — пять лет. К 2020 году компания рассчитывает занять 20% российского рынка. В сентябре на территории ОЭЗ был торжественно открыт комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0. Это совместное предприятие корпорации «ВСМПО-Ависма» и корпорации Boeing, оно сконцентрируется на производстве и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing Dreamliner серии 737, 777 и 787.

А в конце 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее «Титановой долине» приступить к строительству второй очереди. Ее резидент — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). «Создание второй очереди особой экономической зоны позволит реализовать, в частности, инвестиционный проект по созданию производства самолетов L-410. Это позволит завершить здесь формирование авиационного кластера»,— отмечал ранее губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Богословский» пошел на ура

Одним из крупных достижений стал запуск в конце 2018 года производственного процесса в индустриальном парке «Богословский» в Краснотурьинске. Напомним, создание и развитие проекта — один из ключевых проектов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, направленный на снижение монозависимости Среднего Урала. Первый уральский бизнес-инкубатор уже заполнен на 100%. На площадях 1,5 тыс. кв.м построено современное здание, оснащенное всей необходимой инфраструктурой для работы промышленных предприятий.

Создание индустриального парка было профинансировано федеральным фондом развития моногородов в размере 633,1 млн руб. Еще 349,2 млн руб. было предоставлено из регионального бюджета. В индустриальном парке действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса, обусловленные статусом ТОР (территория опережающего развития), который Краснотурьинск получил в 2016 году. «Налоговые льготы, которые сегодня могут применять инвесторы при создании новых производств на территории Краснотурьинска, связанные с получением статуса территории опережающего социально-экономического развития, становятся большим подспорьем для их развития»,— отметил Алексей Орлов.

Непосредственно в новом здании начинает производственную деятельность компания «КапРемМоторс». Она представляет собой сервисный центр по обслуживанию и капитальному ремонту газотурбинных двигателей и передвижных автоматизированных электростанций, используемых в нефтегазодобывающем секторе для генерации энергии в условиях Крайнего Севера. Объем капитальных вложений в проект составит 25 млн руб. Кроме того, резидентом проекта стала московская компания «Бэнефит», которая производит запорную арматуру, металлоконструкции и трубную продукцию. На площадях производственного бизнес-инкубатора компания намерена разместить сборочный цех, а впоследствии построить в индустриальном парке «Богословский» новый завод с полным циклом производства запорной арматуры. Первый этап будет реализован до конца 2019 года, второй — до 2021 года.

7 млрд палочек для мороженого

Еще одним резидентом ТОСЭР «Краснотурьинск» стало предприятие «ЛесКом Развитие». Предприниматель из Китая предполагает здесь наладить выпуск 7 млрд палочек для мороженого в год. «Данный объем способен покрыть 8% от мировой потребности в них. Вся продукция будет экспортироваться в Китай — мировому лидеру в данной области. И важно, что это экспорт продукции, а не сырья. Сегодня здесь уже трудятся 60 человек, в перспективе число нанятых работников превысит 160 человек. Проект по глубокой переработке древесины финансирует китайский инвестор, в него уже вложено порядка 90 миллионов рублей. Это успешный пример работы иностранного инвестора на территории опережающего социально-экономического развития»,— отметил Алексей Орлов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Флотация на службе Урала

Одним из последних проектов, которые были одобрены для строительства на территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск», стал проект по строительству обогатительной фабрики «Краснотурьинск-Полиметалл» (входит в компанию «Полиметалл»). «Развитие территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск» одна из приоритетных задач, стоящих перед правительством Свердловской области. Налоговые льготы, которые применяют инвесторы при создании новых производств на этой территории, связанные с получением статуса резидента ТОР, становятся большим подспорьем для их развития. А это в свою очередь влечет за собой диверсификацию экономики монопрофильного муниципального образования»,— отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Напомним, в ноябре прошлого года ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» подало заявку на получение статуса резидента с инвестиционным проектом «Строительство обогатительной фабрики для переработки нескольких типов полиметаллических руд методом флотации». Как пояснял тогда управляющий директор компании Андрей Лисицын, предполагаемый объем инвестиций в проект 3,3 млрд руб. «Строительство планируется начать в третьем квартале 2019 года, в 2021 году приступить к пуско-наладочным работам. После выхода фабрики на проектную мощность здесь ежегодно будет перерабатываться 450 тысяч тонн руды, объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Свердловской области оцениваются более чем в 350 миллионов рублей в год. На первом этапе реализации проекта планируется создать 150 новых рабочих мест»,— рассказал Андрей Лисицын.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Технологии на службе экологии

Кроме развития технопарков, региональные власти начали выполнять поручения президента России Владимира Путина по снижению негативного влияния ТКО на окружающую среду. Для этого губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства о формировании рабочей группы по созданию экотехнопарков на территории региона. Ответственным за проект стал заместитель губернатора Сергей Швиндт. Основная задача — создать инфраструктуру для глубокой переработки отходов с выпуском широкого спектра продукции из вторичного сырья. При этом в 2018 году Свердловская область заняла второе место в рейтинге Министерства природных ресурсов и экологии РФ по переработке пластика.

«Экотехнопарки станут элементом комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Создание индустрии переработки отходов производства и потребления в Свердловской области обеспечит лидирующие позиции Свердловской области на рынке переработки отходов Урало-Сибирского и Дальневосточного регионов, азиатских участников СНГ»,—поясняет Сергей Швиндт.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что экотехнопарки планируется создать в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. «В рамках экотехнопарков предполагается строительство мусоросортировочных комплексов, создание площадок для утилизации строительного мусора и крупногабаритных отходов, цехов компостирования органических отходов, переработки полиэтиленовой бутылки, пленки и твердых видов пластмасс, автомобильных аккумуляторов, батареек, стекла, древесных отходов, металлов и других»,— уточнил господин Смирнов.

Согласно стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства, к 2030 году доля утилизированных и обезвреженных отходов должна достигать 86%, уровень локализации производства оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов — 90%. Также на территории страны должно быть создано 70 экотехнопарков и 826 комплексов по обращению с отходами.

Инновации поддержит наука

Для развития потенциала индустриальных парков в регионе в Свердловской области планируется создать научно-образовательный центр. Эту идею уже одобрил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Напомним, задача о создании в России к 2024 году 15 научно-образовательных центров мирового уровня была поставлена в одном из майских указов президента РФ Владимира Путина.

Проект будет создан в рамках реализации национального проекта «Наука». Планируется, что такой центр будет создан на базе Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. По словам Михаила Котюкова, центр должен объединить возможности науки, профессионального образования и совместной работы научных организаций с индустриальными парками. Проект должен стать основой для научных исследований, построения образовательных программ и создания новых технологических решений, таким образом, открыв новые возможности для промышленных предприятий региона.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, на выполнение поставленной задачи работают реализуемые в регионе комплексная программа «Уральская инженерная школа» и сложившаяся система ранней профориентации.

«Регион должен консолидировать все усилия по созданию научно-образовательного центра. У нас так или иначе взаимодействие с Уральским федеральным университетом и УрО РАН организовано по многим направлениям. Предполагаемый научно-образовательный центр — это некая среда, в которой будут рождаться идеи, востребованные промышленностью, развитие не только Екатеринбурга, но и тех городов, где расположены предприятия, а также подготовка высококвалифицированных кадров. Кроме того, это мотивация, чтобы оставаться и жить в Свердловской области, ведь одна из самых серьезных задач, которая стоит перед нами, — сделать так, чтобы молодежь хотела жить и работать там, где человек родился и получил образование»,— отметил господин Орлов.





Как отмечают в правительстве региона, проект, поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым, будет реализоваться при содействии промышленных предприятий региона, известно, что уже есть порядка 20 потенциальных участников. По словам президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, председателя Наблюдательного совета УрФУ Дмитрия Пумпянского, Свердловская область как нельзя лучше подходит для реализации заявленной идеи, поскольку является мощным промышленным регионом со сложившимися научными традициями и одним из лучших отделений Российской академии наук в стране.

Алексей Буров