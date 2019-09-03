Оператор аэропорта Пулково не исключил возобновления «Победой» международных рейсов

Оператор аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота северной столицы» не исключает возможности запуска авиакомпанией «Победа» международных рейсов в зимний сезон. Как заявил коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин, «Победа» «как и любой лоукостер, очень гибкая, и может принять решение в любой момент и объявить об этом», сообщает «Интерфакс».

Напомним, что лоукостер прекратил выполнение перелетов из Пулково с 31 марта . Причиной отмены стали задержи вылетов из-за проверок сотрудников пограничной службы аэропорта.

«Ъ» писал, что перевозчик может возобновить рейсы на международных направлениях из Петербурга только в осенне-зимнем сезоне 2019-2020 годов. Перерыв связан с необходимостью внести изменения в технологию досмотра самолетов лоукостера.