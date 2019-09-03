За утечку созданных на госсредства технологий будут штрафовать

Правительство России ввело штрафы в отношении участников проекта Национальной технологической инициативы (НТИ) за передачу иностранцам технологий, разработанных с участием средств господдержки. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан 31 августа премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Постановление устанавливает ответственность участников НТИ за отчуждение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности иностранным юридическим лицам и российским компаниям, которые имеют долю капитала ниже 50%.

В случае нарушения участники проекта должны вернуть все полученные госсредства в течение пяти дней, а также оплатить штраф. Он будет рассчитан в зависимости от суммы полученной поддержки и исходя из ключевой ставки Банка России.

Разработка госпрограммы мер по поддержке развития перспективных отраслей началась после ежегодного послания президента России Владимира Путина 4 декабря 2014 года. 20 июня 2015 года были приняты основные положения о реализации НТИ. Разработку «дорожных карт» НТИ курирует Агентство стратегических инициатив.