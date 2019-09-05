Сергей Аврамов: «Мы наращиваем наше присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сотрудничество с зарубежными банками и компаниями»

Председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Аврамов

Председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка рассказал о результатах работы банка, специфике его развития, а также о том, как из периферийного финансового учреждения создать крупный мультирегиональный банк.

— АТБ на финансовом рынке 27 лет, как за это время из небольшого регионального банка он вырос в универсальный банк с мультирегиональной сетью?

— Действительно, существует немного примеров того, как из небольшого периферийного финансового учреждения вырастает крупный мультирегиональный банк. Я считаю, что такой опыт — безусловно, наше преимущество, так как мы умеем быстро анализировать рынок и текущую экономическую ситуацию, поддерживая прямую связь с многочисленными регионами присутствия нашего банка. И, наверное, именно поэтому мы для многих клиентов являемся «домашним» банком в полном смысле этого слова.

За четверть века банк вместе со страной и банковской системой прошел все этапы становления. По-настоящему переломным для нас стал 2018 год: в банк была введена временная администрация, мы успешно прошли процедуру финансового оздоровления под руководством управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), после чего банк России стал владельцем более 99% акций АТБ. К управлению пришла принципиально новая команда талантливых и амбициозных специалистов. С этого момента интерес к АТБ возрос, в банк стали обращаться новые клиенты в дополнение к нашей старой лояльной клиентской базе.

Сейчас с полным правом можно говорить о нашей конкурентоспособности практически во всех регионах, где банк осуществляет свою деятельность. Причина — расширение линейки предлагаемых банком инструментов и услуг, а также компетенций сотрудников на достойном уровне. Особо отмечу, что в АТБ всегда с особым вниманием относятся к своим специалистам, к людям, которые каждый день работают над тем, чтобы банк именно в их городе и регионе считался лучшим. 80% специалистов работают в АТБ в течение многих лет, чем мы очень дорожим.

Учитывая темпы нашего развития, я выражаю надежду, что уже через несколько лет АТБ станет не только мультирегиональным, но и банком с международной составляющей. Уже сейчас мы планомерно наращиваем наше присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сотрудничество с зарубежными банками и компаниями, особенно с представленными в регионе.

— На что сейчас делает упор АТБ? Какие основные направления развития в приоритете у банка?

— Драйверами нашего роста всегда были корпоративный бизнес и розничные операции. Сейчас важно довести до совершенства механизм предоставления традиционных услуг и инструментов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, лизинг, банковские гарантии и прочее. При этом мы осваиваем новые направления: экспортные кредиты, проектное финансирование, аккредитивы, привлечение международных партнеров, хеджирование рисков и многое другое. В настоящее время получает интенсивное развитие наша работа на финансовых рынках, заключаются и готовятся сделки с ценными бумагами и деривативами, на новый уровень выходит подготовка и структуризация сделок и секъюритизационных проектов.

Активная работа ведется в розничном блоке. В данный момент мы не только разрабатываем и расширяем кредитную линейку, но и принципиально по-новому подходим к кредитным и дебетовым картам и вкладам. В скором времени мы представим сразу два выгодных для держателей карт предложения, первое из которых связано с новой системой выплаты кэшбэка, а второе — с сохранением всех процентов даже при досрочном снятии денежных средств с накопительного счета. Кроме этого, для удобства и оперативности мы постоянно расширяем возможности дистанционного обслуживания как для наших корпоративных клиентов, так и для физических лиц.

— Какими инструментами банк пользуется, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке банковских услуг?

— Во-первых, АТБ является участником нескольких государственных программ: субсидирования субъектов МСП Минэкономразвития и стимулирования кредитования субъектов МСП (Корпорация МСП). Например, в соответствии с условиями первой программы предприниматели смогут получить льготные кредиты в АТБ по ставке не более 8,5%, не уплачивая дополнительные комиссии и сборы. Это льготный кредит — от 3 млн до 1 млрд рублей на срок до 10 лет. В соответствии со второй программой представители бизнеса смогут получить льготный кредит на сумму от 3 млн рублей по ставке 9,6% годовых. Отличие этих программ заключается в сроке действия бизнеса, оборотных средств и приоритетности в отрасли экономики. При этом банк оказывает полную консультационную помощь предпринимателям, нуждающимся в кредите, и подбирает для них наиболее подходящую программу. Если же предприниматель не попадает ни под одну из них, то мы можем предложить свою линейку кредитов, так как в АТБ есть собственные программы для кредитования малого, среднего и микробизнеса, программа беззалогового кредитования, торговое финансирование и проектное кредитование.

Во-вторых, мы активно взаимодействуем с правительствами субъектов, в которых работаем. На этом Восточном экономическом форуме мы подпишем ряд соглашений о сотрудничестве с главами Магаданской области и города Магадан, Камчатского края, Чукотской автономной области, в близкой перспективе подписание рамочных договоров о сотрудничестве с Амурской областью и Хабаровским краем. Цель соглашений — совместное социальное и экономическое развитие регионов. Мы уже участвуем в реализации государственных программ по поддержке регионального бизнеса и местного населения, оказываем финансирование приоритетных инвестиционных проектов. В ближайших планах — расширение сфер сотрудничества в этом направлении: строительство, энергетика, инженерная и транспортная инфраструктуры и многое другое. Мы, со своей стороны, готовы к сотрудничеству и на федеральном, и на субфедеральном, и на региональном уровне и, таким образом, к оказанию помощи в вопросах развития края или области. У нас уже имеется положительный опыт взаимодействия с различными крупными компаниями и корпорациями, мы находимся в постоянном диалоге с государством для реализации проектов, направленных на улучшение экономической ситуации и инвестиционной привлекательности региона.

Кроме того, для АТБ одним из приоритетных направлений работы является выстраивание международных отношений. У нас накоплен солидный опыт работы с компаниями и банками Китая, Японии, Южной Кореи. АТБ — активный участник Российско-Китайского финансового совета, Азиатской ассоциации финансового сотрудничества, Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. В мае 2017 года АТБ стал первым российским участником Азиатской ассоциации финансового сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association), учрежденной по инициативе премьера Госсовета КНР Ли Кэцян в мае 2016 года. Основой для этого является, прежде всего, экономическая активность наших клиентов, а также высокая взаимная заинтересованность в сотрудничестве.

— Как это отражается на работе АТБ и какие перспективы в этом направлении вы видите?

— АТБ обслуживает около 1800 компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, из которых половина ведет бизнес с китайскими партнерами. Крупными региональными партнерами АТБ в Китае являются Longjiangbank, Heihe Rural Commercial Bank и Harbin Bank.

Основа этого направления бизнеса — активность трансграничной торговли компаний в регионах нашего присутствия с компаниями Китая. Одним из новых и перспективных продуктов сотрудничества между нами и китайскими банками является выстраивание партнерских отношений между нашими клиентами. Это позволяет создать дополнительные возможности для развития бизнеса наших клиентов, а банки сотрудничают в сфере совместного предоставления финансовых услуг и получении прибыли от кросс-селлинга.

Банк оказывает активное содействие развитию и сопровождению бизнеса китайских предприятий в России. На сегодняшний день мы можем отметить для себя наличие большого числа счетов, открытых в банке компаниями, частично или полностью принадлежащими китайским предпринимателям. Важным фактором для вкладчиков является положительная репутация АТБ среди китайских предпринимателей.

Традиционными для нашего банка продолжают оставаться такие сферы сотрудничества, как корреспондентские отношения (взаимные корреспондентские счета), открытие и ведение счетов ЛОРО китайским банкам-респондентам в рублях, долларах США, евро; осуществление международных расчетов в китайских юанях, японских йенах, долларах США, евро; сотрудничество на рынке МБК в области депозитных операций; торговое финансирование; банкнотный бизнес.

Наш банк надеется на благоприятное развитие отношений с китайскими банками в форматах, общепринятых в международной банковской практике, и на то, что доля китайских банков в фондировании торговых операций своих клиентов с Россией будет расти.

Со своей стороны мы будем активно предлагать новые сделки китайским банкам, при этом максимально гибко относиться к возникающим вопросам и приходить к взаимовыгодным решениям.

— Именно АТБ стал первым российским участником Asian Financial Cooperation Association, учрежденной по инициативе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Что это дало банку?

— Действительно, в начале 2017 единственный банк России стал участником Asian Financial Cooperation Association. Это был очень важный шаг на пути развития и укрепления наших позиций на международной арене. Во-первых, участие в AFCA способствовало использованию национальных валют в трансграничных расчетах, повышению эффективности от реализации торговых и инвестиционных проектов, а также углублению регионального взаимодействия, профилактике и ликвидации финансово-экономических рисков. Во-вторых, после вступления в эту организацию в 2017 году АТБ удвоил объемы финансирования внешнеторговых сделок клиентов банка по сравнению с 2016 годом.

— Азиатско-Тихоокеанский банк известен, помимо прочего, и как один из крупнейших операторов на российском рынке драгоценных металлов. Почему АТБ считает необходимым активно развивать это направление?

— АТБ имеет многолетний положительный опыт работы в области финансирования золотодобывающих предприятий, а также купли-продажи драгоценных металлов на российском и международном рынках.

Главными драйверами развития в данном направлении мы считаем большую филиальную инфраструктуру банка в регионах добычи драгоценных металлов, хорошую экспертизу и знание потребностей клиентов-недропользователей, возможности комплексного обслуживания при сохранении индивидуальных решений для каждого нашего клиента. В банке выстроена модель работы от кредитования золотодобычи до конечной реализации слитков золота, в наши задачи входит дальнейшее расширение присутствия на рынке, создание новых продуктов и обеспечение достойной конкуренции крупнейшим российским банкам. С учетом роста мировых цен на золото и увеличения спроса на драгоценный металл как хеджирующий актив в период экономической и политической нестабильности, а также ежегодного увеличения объемов добычи в России полагаем, что выбрали правильную стратегию активного развития данного направления бизнеса.

Одним из весьма перспективных направлений нашего бизнеса мы видим как поставки нашим китайским партнерам слитков из драгоценных металлов и совершение торговых операций по обезличенным счетам, так и поставки монет из драгоценных металлов для реализации на китайском рынке. Сейчас сотрудничество АТБ с финансовыми институтами Китая, прежде всего с региональными банками, продолжает укрепляться. Участие АТБ в AFCA способствовало более тесному сотрудничеству с финансовыми институтами Китая и его дальнейшему развитию.

— Какова дальнейшая стратегия развития банка?

— Мы продолжим развивать сервисную и продуктовую линейку, отдавая преимущество цифровизации и новым технологиям. Помимо прочего, в настоящее время мы находимся на стадии подписания меморандума о сотрудничестве с инновационным центром «Сколково». Мы видим положительный опыт взаимодействия центра и других российских банков в сфере инновационных внедрений и, конечно, не можем и не хотим игнорировать тот факт, что подобные проекты помогают развитию банка, выводя его на новый современный и прогрессивный уровень.