Томские силовики освободили похищенного за долги главу отделения Сбербанка

Сотрудники ФСБ и МВД освободили главу отделения Сбербанка в городе Стрижевом в Томской области Павла Фомина, похищенного в конце августа. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

Управляющий офисом Сбербанка Павел Фомин пропал 28 августа. Примерно в восемь утра банкир отвел ребенка в детский сад, после этого о нем ничего не было известно. Супруга финансиста обратилась в правоохранительные органы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование установило, что Павел Фомин был похищен и увезен в Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ). Сотрудники ФСБ и МВД, которые подключились к расследованию, вычислили дом, где удерживался банкир. Потерпевшего освободили. Управляющий отделением банка сообщил, что 28 августа его похитили двое неизвестных мужчин. Они вывезли его в соседний город, где удерживали в частном доме, требуя возвращения ранее одолженных денежных средств.

Злоумышленников задержали, им предъявили обвинение по ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Как рассказали в региональном управлении СКР, решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Илья Николаев