Евгений Касперский не посетит Пермский экспортный форум

В Перми 26–27 сентября на площадке завода имени Шпагина пройдет Второй межрегиональный экспортный форум. Организаторы ожидают, что в деловой программе форума примут участие около ста российских и зарубежных спикеров.

К участию приглашены председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, предприниматель, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава EBAY в России Илья Кретов, глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский и другие.

Как сообщили "Ъ-Прикамье" в Лаборатории Касперского, участие Евгения Касперского в пермском форуме не запланировано.