Мэрия Красноярска объединит дорожников с ритуальщиками

Администрация Красноярска объединит два муниципальных учреждения. Находящиеся в кризисе «Ритуальные услуги» присоединят к «Специализированному автотранспортному предприятию», занимающемуся уборкой и содержание улично-дорожной сети. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Еремин.

Согласно документу, реорганизация проводится для «совершенствования системы оперативного управления» предприятиями, а также «рационального использования имеющихся кадровых, материально-технических и технологических ресурсов». Объединение должно быть завершено к 1 февраля 2020 года.

По данным «Дела.ру», в марте 2019 года глава департамента городского хозяйства мэрии Красноярска Юрий Шестопалов заявлял депутатам горсовета, что последние пять лет «Ритуальные услуги» имеют «отрицательную динамику основных показателей деятельности» из-за того, что учреждение, в частности, не способно конкурировать на похоронном рынке. На тот момент кредиторская задолженность «Ритуальных услуг» превышала 14 млн руб.

Илья Галагуз