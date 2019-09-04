Кожевников Михаил Юрьевич

Родился 15 декабря 1966 года в Москве. В 1989 году окончил физический факультет МГУ. До прихода в издательство «Просвещение» работал в Московском доме книги. С 2001 по 2015 год — коммерческий директор ОАО «Издательство "Просвещение"». С 2015 по 2017 год — управляющий директор издательства, а с января 2017 года — первый вице-президент холдинговой компании «Просвещение». В 2016 году вошел в рейтинг «Топ-250 высших руководителей» в категории «Медиабизнес», составленный Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ». В том же году при поддержке консалтинговой компании PwC разработал Стратегию развития «Просвещения» до 2025 года. В 2018 году прошел обучение в чикагской Школе бизнеса имени Бута (Chicago Booth) по программе Executive MBA. Сейчас занимает должность президента группы компаний «Просвещение».