Электропитание по-дальневосточному

С начала 2000-х годов инфраструктурная политика России, ранее в большей степени ориентированная на развитие экспорта в страны Европы, круто развернулась в сторону Азии: построен нефтепровод Восточная Сибирь—Тихий океан, в завершающей стадии находится проект «Сила Сибири». Активизировались работы по расширению БАМа и Транссиба, что позволит кратно увеличить экспорт отечественных грузов через порты Дальнего Востока. Этим объектам требуются значительная электрическая мощность и надежность поставок. Большая часть работ ложится на Федеральную сетевую компанию («дочка» «Россетей»), которая только в 2019 году планирует вложить в развитие, модернизацию и консолидацию сетей в Дальневосточном федеральном округе 60,8 млрд руб.

Инфраструктура движется на Восток

Уже год Россия живет в парадигме нового плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Параметры развития изначально были заданы президентом в майском указе 2018 года, а потом на основе данного указа правительством был сформирован комплексный план до 2024 года. В числе основных исполнителей мероприятий, связанных с электроэнергетикой,— Федеральная сетевая компания (ПАО ФСК ЕЭС), отвечающая за функционирование и развитие Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Значительная часть работ запланирована в ДФО. Только в 2019 году планируется вложить в развитие, модернизацию и консолидацию объектов ЕНЭС в регионе 60,8 млрд руб. В 2013–2018 годах инвестиции ФСК в энергетику ДФО составили более 72,3 млрд руб.

«Дальний Восток является одним из приоритетов нашей инвестиционной программы,— говорит председатель правления ПАО ФСК ЕЭС Андрей Муров.— Деятельность компании в регионе направлена как на обеспечение надежного электроснабжения крупных инфраструктурных проектов, так и на создание базы для устойчивого развития ДФО».

Энергетика для мегапроектов

Крупнейшие по стоимости энергетические проекты на Дальнем Востоке связаны с обеспечением электроснабжения проектов в сфере железнодорожного и трубопроводного транспорта.

Одно из главных направлений — строительство и реконструкция подстанций и линий электропередачи для внешнего электроснабжения основных артерий коридора Запад—Восток БАМа и Транссиба. Работы идут по согласованному с ОАО РЖД и «Системным оператором» графику. В результате будут созданы условия для роста пропускной способности магистралей до 120 млн тонн к 2020 году.

Сегодня восточное направление является одним из наиболее рентабельных маршрутов экспорта массовых железнодорожных грузов, прежде всего угля. В прошлом году экспорт железной дорогой на дальневосточные порты, прибавив 6% к уровню 2017 года, заметно обогнал по темпам роста общий объем погрузки на экспорт через порты, который увеличился на 3,6%.

В текущем году экспортные грузопотоки тяготеют к Востоку еще сильнее: конъюнктура угля, наиболее массового груза, перевозимого по железнодорожной сети (29% в погрузке и 46% в общем грузообороте), на Западе сильно ухудшилась под влиянием относительно низких цен на газ и теплой зимы, в то время как на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона стоимость энергетического угля до сих пор высока. Однако росту грузопотока препятствуют ограничения пропускной способности БАМа и Транссиба. Это делает сверхактуальным расширение магистралей, на что и направлена программа развития Восточного полигона ОАО РЖД.

Сегодня в рамках задачи по обеспечению внешнего электроснабжения БАМа и Транссиба Федеральная сетевая компания реализует в ДФО девять проектов. В Хабаровском крае уже завершилось строительство нового транзита 220 кВ Комсомольская—Селихино—Ванино протяженностью 388 км с вводом 125 МВА мощности (полная стоимость проекта — 13,7 млрд руб.). Строительство в Приморье линии 220 кВ Лесозаводск—Спасск—Дальневосточная (245 км) стоимостью 7,5 млрд руб. планируется закончить в 2020 году.

Майский указ президента ставит еще более амбициозную цель, чем была ранее,— увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн к 2024 году. После появления детальных планов РЖД может быть объявлено о новых проектах в электросетевом комплексе.

Второе крупное направление работы для энергетиков связано с обеспечением электроснабжения крупных объектов трубопроводного транспорта для увеличения экспортных поставок нефти и газа — систем Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО) и «Сила Сибири».

В рамках обеспечения энергоснабжения газопровода «Сила Сибири», который будет доставлять голубое топливо с Ковыктинского и Чаяндинского месторождений Восточной Сибири на внутренний рынок РФ и в Китай, до 2021 года к ЕНЭС будут подключены шесть компрессорных станций, приемо?сдаточный пункт Чаяндинского месторождения и электростанция, питающая Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) «Газпрома». В 2022 году должно состояться присоединение к сетям самого Чаяндинского месторождения. В июне на Петербургском международном экономическом форуме ФСК и СИБУР подписали соглашение о намерениях, предусматривающее в том числе проработку возможности присоединения к ЕНЭС объектов Амурского газохимического комплекса. Этот проект в случае решения о его реализации встроится в цепочку «Силы Сибири», поскольку комбинат будет получать сырье от Амурского ГПЗ.

В рамках обеспечения электроснабжения трубопровода ВСТО ключевой задачей является питание нефтеперекачивающих станций, обеспечивающих транспорт нефти почти по магистрали. В 2019 году для увеличения пропускной способности ВСТО-1 и 2 до совокупной величины в 130 млн тонн нефти в год силами той же Федеральной сетевой компании будут завершены работы по электроснабжению пяти таких станций в Якутии, Амурской области и Хабаровском крае.

Инвестиции для потребителя

Деятельность энергетиков в ДФО не исчерпывается поддержкой мегапроектов по усилению железнодорожного и трубопроводного транспорта. По сути, создается база для социально-экономического развития региона: растет надежность поставок электроэнергии, повышается эффективность расходования тарифных ресурсов на расширение и модернизацию электрических сетей, идет синхронизация с реальными запросами потребителей.

Наглядный пример — энергообеспечение восьми территорий опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока мощностью в 785 МВт, что сопоставимо с потреблением крупного города или нескольких металлургических предприятий. Это совместный проект ФСК и КРДВ. Для ТОР «Большой камень» (судостроение, недвижимость и девелопмент, рыболовство, аквакультура), ТОР «Комсомольск» (промышленность, туризм), ТОР «Хабаровск» (промышленность, транспортно-логистический комплекс), ТОР «Михайловский» (сельское хозяйство), ТОР «Надеждинская» (машиностроение, транспортно-логистический комплекс) уже выполнены работы по снабжению резидентов. Ведутся работы в ТОР «Белогорск» (пищевая и лесная промышленность, утилизация отходов), ТОР «Свободный» (нефтехимическая промышленность) и ТОР «Нефтехимический» (нефтехимия, недвижимость и девелопмент).

Для принадлежащего «Мечелу» Эльгинского месторождения коксующегося угля в Якутии (одного из крупнейших в мире с запасами около 2 млрд тонн) к 2023 году будет построена необходимая энергетическая инфраструктура. В нынешнем году уже поставлена под напряжение подстанция 220 кВ «Эльгауголь» и первая цепь линии до подстанции 220 кВ «Призейская», что покрывающие текущие потребности для освоения месторождения.

В 2019 году завершатся работы по электроснабжению расположенного в Амурской области Албынского золотодобывающего рудника группы «Петропавловск». Выполнено строительство линии 220 кВ Февральск—Рудная (174 км) и подстанция 220 кВ «Рудная» (63 МВА). Полная стоимость работ составляет 5,8 млрд руб.

Присоединение к сетям Федеральной сетевой компании гарантирует потребителю не только энергообеспечение как таковое, но и его надежность. В ДФО уровень аварийности на объектах компании по итогам шести месяцев снизился на 17% по сравнению со средним показателем аналогичных периодов 2016–2018 годов. В целом аварийность на объектах ФСК сократилась на 14% к тому же периоду прошлого года.

Анна Павлова