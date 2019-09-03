В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием

Оператор публичного Wi-Fi «МаксимаТелеком» запустил закрытую сеть MT в Московском метрополитене, сообщили “Ъ” в компании. Сеть будет развернута по технологии Hotspot 2.0 с защитой от перехвата трафика и автоматического подключения к фишинговым точкам доступа.

При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE. Чтобы подключиться к сети MT, потребуется установить на устройство доверенный профиль, выпущенный «МаксимаТелеком». Его установка пока доступна только пользователям устройств на iOS, в ближайшее время такая возможность появится и у владельцев Android-устройств. Сеть MT также будет бесплатной для пользователей и будет монетизироваться по рекламной модели.

Юлия Тишина