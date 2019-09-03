Андрей Травников попросил потерпеть неудобства при реконструкции аэропорта Толмачево

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил потерпеть неудобства, возникшие в связи с реконструкцией аэропорта Толмачево. На прошлой неделе ряд предпринимателей, арендующих площади в здании вблизи аэропорта пожаловались губернатору на то, что из-за проведения строительных работ рядом с аэровокзалом их бизнес терпит убытки.

«Мы обеспечиваем людей работой, своевременно перечисляем в бюджет налоги. Сейчас мы можем потерять все свои инвестиции и даже собственность»,— говорится в обращении к губернатору (копия есть в распоряжении «Ъ»).

Андрей Травников сегодня на встрече с журналистами сообщил, что в курсе этой ситуации. «Работы, которые проводятся сегодня на привокзальной площади, создают неудобства любому человеку. С другой стороны, это необходимые работы. Проект глобальный — за четыре года нужно построить 50 тыс. кв. м площадей, вынести все сети, расположенные на привокзальной площади. Наверное, с этим можно как-то смириться, потерпеть неудобства в ожидании нового терминала, необходимого для Новосибирской области»,— сказал губернатор.

Он отметил, что знаком с позицией холдинга «Новапорт» (владеет аэропортом) и администрации Толмачево: «Никто не пользуется случаем, чтобы выдавить бизнес и не ставит цели, чтобы после строительства терминала возможности для торговли со стороны малого бизнеса будут закрыты».

Ранее руководство аэропорта сообщало, что на развитие терминального комплекса Толмачево холдинг «Новапорт» направит около 20 млрд руб. до 2025 года. Первая очередь нового терминала будет построена в 2022 году

Оксана Павлова