200-метровую башню сбрасывания хотят построить в Академгородке

В новосибирском Академгородке могут построить башню сбрасывания высотой около 200 м, с помощью которой ученые планируют в земных условиях проводить эксперименты в невесомости. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Установка включена в концепцию Междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, который реализуется в рамках проекта развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Башня сбрасывания представляет собой здание высотой около 200 метров. «Внутри него расположен металлический цилиндр, из которого откачан газ. Любое тело, попавшее в этот цилиндр, под действием гравитации будет пребывать в условиях невесомости. Внутри капсулы, которая движется по цилиндру, расположено экспериментальное оборудование»,— рассказывает «Наука в Сибири». Такая установка есть в Европейском космическом агентстве в немецком Бремене. В России подобные объекты либо низкие, либо принадлежат закрытым предприятиям.

По данным издания, Институт теплофизики СО РАН проводит аналогичные исследования в параболических полетах на самолете Европейского космического агентства в аэропорту Бордо Мериньяк во Франции, но такие полеты дорогие, к тому же их получается проводить только несколько раз в год. Башня сбрасывание поможет ликвидировать эти недостатки. Состояние невесомости в ней будет длиться меньше — всего 9 сек. вместо 22 сек. в параболическом полете, уточняет «Наука в Сибири», но этого времени достаточно для исследований.

В создании Междисциплинарного исследовательского комплекса участвуют четыре научные организации СО РАН — Институт теплофизики, Институт теоретической и прикладной механики, Институт гидродинамики и Институт химической кинетики и горения.

Напомним, концепция развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» поддержана президентом России Владимиром Путиным. Как сообщалось, на проект потребуется около 500 млрд руб. из всех источников.

Илья Галагуз