В «НЭВЗ-союз» сменилось руководство

Совет директоров холдинговой компании «Новосибирский электровакуумный завод — Союз» приостановил полномочия гендиректора компании Виктора Медведко и принял решение прекратить с ним трудовой договор. В компании это решение объяснили выходом господина Медведко на пенсию.

В то же время Виктор Медведко избран председателем совета директоров ПАО «НЭВЗ-союз». Исполняющим обязанности гендиректора назначен Игорь Чапаев. Он будет руководить компанией до избрания гендиректора на внеочередном общем собрании акционеров ПАО.

ХК ОАО «НЭВЗ-союз» производит изделия для электроники и электротехники. Холдинг контролирует компанию «НЭВЗ-керамикс» (еще 40% принадлежит «Роснано»), которая производит наноструктурированную керамику для энергетики, радиоэлектроники, машиностроения, медицины. В структуру холдинга также входит АО «Союз-электроника», которое производит изделия СВЧ-диапазона, техническую керамику, полупроводниковые приборы и др.

Оксана Павлова