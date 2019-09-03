Правительство РФ может отказаться от проведения Красноярского экономического форума

Правительство России может отказаться от проведения ежегодного Красноярского экономического форума (КЭФ). Вместо него планируется проведение форума национальных проектов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра России Олега Осипова. По его словам, первый такой форум нацпроектов может быть проведен в Казани в 2020 году, следующий — в Нижнем Новгороде в 2021 году. Решение о расформировании федерального оргкомитета КЭФ пока не принималось, сообщает агентство.
Красноярский экономический форум проводится с 2004 года. Форум проводится при поддержке правительства РФ и является значимой международной экономической конференцией, проходящей на региональном уровне. Вчера власти Красноярского края сообщили о том, что КЭФ-2020 будет посвящен развитию Сибири. При этом, по словам главы региона Александра Усса, форум остается площадкой федерального значения. Губернатор края добавил, что КЭФ будет проведен во второй половине февраля.