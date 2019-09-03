Кредиторы нефтебазы «Красный яр» потребовали вернуть проданные активы

Конкурсный кредитор новосибирской нефтебазы «Красный яр» — ООО «РНГО» — потребовал признать недействительным договор купли-продажи земельных участков, заключенный в 2018 году между нефтебазой и ООО «Супра». Соответствующее заявление кредитор подал в суд, оно будет рассмотрено в октябре. «РНГО» требует от ООО «Супра» вернуть в конкурсную массу должника три земельных участка, а от нефтебазы вернуть «Супре» 14,1 млн руб.

В 2017 году «Супра», которая занимается торговлей моторным топливом, в рамках банкротства «Красного яра» приобрела АЗС в поселке Красный яр, на ул. Петухова в Новосибирске, склады, оборудование, различную технику и два земельных участка в Красном яре площадью 55 тыс. кв. м и 22,3 тыс. кв. м. Начальная цена торгов — 75,2 млн руб.

Нефтебаза признана банкротом в июле 2016 года. Общая сумма требований кредиторов на тот момент 2,2 млрд руб. Совокупно стоимость всех активов нефтебазы, включая сеть АЗС, составила более 960 млн руб. Нефтебаза «Красный яр» (объем резервуарного парка — 135 тыс. куб. м) создана в 1964 году. С 2008 года 100% акций компании находятся в собственности обанкроченного ЗАО УК "Сибтрубопроводстрой".

Оксана Павлова