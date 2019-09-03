Ураган Дориан может стоить страховым компаниям $25 млрд

По подсчетам швейцарского финансового холдинга UBS Group, убытки страховых компаний, связанные с ураганом Дорианом, составят от $5 млрд до $40 млрд. По наиболее вероятному базовому сценарию, ураган, который может стать сильнейшим на побережье Флориды с 1992 года, будет стоить страховщикам $25 млрд. Прогноз был повышен — ранее базовым сценарием UBS были убытки в $15 млрд.

В целом же, по прогнозам аналитиков, последствия стихийных бедствий (ураганов, землетрясений и т. д.) страховым компаниям в 2019 году будут стоить около $70 млрд. Это почти вдвое меньше, чем в 2017 году, когда убытки такого рода достигли рекордных $135 млрд, и чуть меньше, чем в прошлом году.

Ранее сегодня Национальный центр США по слежению за ураганами изменил категорию тропического урагана Дориан с пятой («Катастрофический ущерб») на четвертую («Огромный ущерб») по шкале Саффира—Симпсона.

Тропический шторм Дориан сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня усилившись до урагана. 1 сентября Дориан достиг Багамских островов. Сейчас Дориан движется со скоростью 1,5 км/ч, находясь в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама. Порывы ветра достигают 265 км/ч.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».

Яна Рождественская