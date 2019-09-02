В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих в районе Вонкок, сообщила местная газета South China Morning Post. Отмечается, что участники акции устроили потасовку возле районного полицеского участка.

Протестующие забросали здание яйцами и направляли в окна лазерные лучи. Участники акции заблокировали дороги в районе, а полиция озвучивала предупреждения, что если никто не разойдется, силовики применят спецстредства для разгона толпы.

Сегодня несколько сотен школьников и студентов бойкотировали занятия, присоединившись к протестным акциям. Некоторые школьники вместо учебы вышли на антиправительственную демонстрацию.

В конце августа в Гонконге вновь прошли многотысячные несанкционированные акции протеста, более 30 человек были госпитализирвоаны. Акции не прекращаются с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Сейчас власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации и беспорядки в этом специальном административном районе (САР) Китая. Глава САР Кэрри Лам провела за закрытыми дверями встречу с представителями протестующей молодежи, но — безрезультатно. Госпожа Лам пообещала не вводить чрезвычайное положение, но путей выхода из тупика не предложила.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».