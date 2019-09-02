Россия и Иран проведут совместные военные учения в Индийском океане

Иран и Россия планируют провести совместные военные учения в Индийском океане, заявил глава иранского МИДа Джавад Зариф. По его словам, учения будут иметь мирный характер, они не направлены против третьих стран.

«Может, другие страны тоже будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этим учениям»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Заявление о проведении совместных российско-иранских учений сделано на фоне растущей напряженности в зоне Персидского залива. Попытка задержания Ираном в Ормузском проливе британского судна, шедшего по маршруту из Персидского залива в Оманский, стала очередным эпизодом танкерной войны, развернувшейся в регионе на фоне усиления санкций Вашингтона против Тегерана.

О том, как Запад обвинил Иран в новой атаке на танкеры, читайте в материале “Ъ” «Пираты Ормузского пролива».