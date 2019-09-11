Нелегальных букмекеров выводят на свет

Хотя доля нелегальных операторов ставок снижается, они по-прежнему заметны на рынке. Виной тому можно назвать как оптимизацию холдинговых, лицензионных и маркетинговых расходов, так и требования законодательства, которые устанавливают высокий порог для входа в отрасль. Чтобы защитить ставки и отличить недобросовестных букмекеров, юристы советуют обращать внимание на то, зарегистрирован ли сайт компании в зоне .ru, можно ли делать ставки анонимно и надо ли платить с выигрышей налоги.

Чтобы защитить интересы игроков, государство предъявляет крайне жесткие требования к букмекерам, и в целом это нормальный подход для игр, связанных с риском, и информации, предназначенной для взрослой аудитории. Под эти ограничения компании не всегда могут и хотят подстраиваться, из-за чего в стране продолжает работать множество нелегальных организаторов ставок. Привлекательным теневой сектор делает и сама специфика игорного бизнеса: стремление человека к легким деньгам и риску вечно, а значит клиентам неважно, работает ли букмекер по закону или нет — главное, чтобы он был.

Напомним, что закон устанавливает минимальную стоимость чистых активов букмекеров на уровне 1 млрд руб. и размер капитала от 100 млн руб. Кроме того, букмекерская контора может принимать ставки, только если она зарегистрировалась как российское юрлицо, вступила в саморегулируемую организацию (СРО) и получила лицензию. Две существующие сейчас СРО объединяют несколько десятков букмекерских контор со всей страны. Среди других требований к операторам ставок — идентификация личности игроков, передача информации об играх спортивным федерациям и профессиональным лигам, сообщение о выигрышах Федеральной налоговой службе.

Среди всех перечисленных требований основной проблемой для развития легальной отрасли остается минимальный размер собственных средств. Располагают такими средствами немногие компании, поэтому в противовес легальному бизнесу работает большое количество букмекеров, не имеющих лицензии и не состоящих в СРО. Эти компании также принимают ставки у граждан, что незаконно, но, к сожалению, по-прежнему распространено: по данным «Рейтинга букмекеров», сейчас около 40% ставок в России приходится на нелицензируемых букмекеров.

Топ-5 букмекеров по версии «РБК Исследования рынков» Место Компания Рейтинг* 1 «Лига ставок» 73 2 «Фонбет» 58,8 3 Winline 44,8 4 Betcity 41,2 5 Tennisi.bet 39,7 открыть таблицу в новом окне *Пункты рейтинга рассчитывались исходя из возраста бренда букмекера, количества пунктов приема ставок, объема выручки и т. д. Источник: РБК

Впрочем, опознать нелегальных букмекеров можно, не только изучив отчетность и уставные документы. Поскольку по закону нельзя играть анонимно и получать выигрыш без уплаты налога, то, если компания предлагает такие опции, стоит задуматься. Ведь если за нарушения организации азартных игр нести ответственность будет сам организатор, то за неуплату налогов будет ответственен уже участник. Кроме того, ставки в интернете могут принимать только букмекеры, сайт которых зарегистрирован в зоне .ru, так что если компания предлагает заключить пари на ресурсе в другой доменной зоне, то это незаконно.

Если говорить о рисках для букмекеров, которые хотят соблюдать требования закона, то основные претензии контролирующих органов к компаниям вызваны нарушением лицензионных требований, за что букмекерам грозит административная ответственность. Одним из наиболее распространенных нарушений у букмекерских компаний можно назвать неправильное размещение в зданиях. Так, например, операторы ставок не могут располагаться в жилых домах, а также в одном здании с детскими, образовательными, медицинскими и санаторно-курортными учреждениями. Запрещено открывать пункты приема ставок и в зданиях авто- и железнодорожных вокзалов или зданиях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, если в этом здании еще и расположен госорган. За подобные нарушения придется выплатить административный штраф до 1 млн руб. или приостановить деятельность на срок до 90 дней. С другой стороны, крупные букмекеры оценивают этот риск до момента открытия пункта приема ставок и соблюдают требования законодательства, поскольку цена исправления ошибки высока.

Большинство финансовых злоупотреблений связаны с приемом и учетом денег и выплаты выигрышей. Легальные букмекеры также часто невнимательно проверяют документы, удостоверяющие личность игроков, за что можно получить штраф 500 тыс. руб.

На клиентах же легальных букмекеров может сказаться неопределенность судов по поводу того, считается ли выигрыш источником дохода и надо ли платить с него алименты. В 2018 году Волжский районный суд Самарской области согласился с действиями судебного пристава-исполнителя, который включил в расчет сумм для уплаты алиментов выигрыши из букмекерской конторы. В то же время Железнодорожный районный суд Воронежа посчитал, что поскольку договор с букмекерской конторой основан на риске, то доходы по нему нельзя учитывать при расчете алиментов.

Несмотря на сложность регулирования букмекерской отрасли, повышать прозрачность азартных игр, безусловно, необходимо. Это позволит упорядочить денежный оборот рынка, увеличит налоговые отчисления и помешает мошенническим действиям как со стороны участников игр, так и со стороны организаторов.

Юлия Галуева, заместитель гендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс»; Юлия Немцева, управляющий партнер AdConsul