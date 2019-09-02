В смерти липчанки от падения льда обвиняют хозяина установленного без разрешений козырька

Управление СКР по Липецкой области передало в Октябрьский райсуд Липецка уголовное дело по факту гибели женщины от падения ледяной глыбы, сообщили в ведомстве. 78-летняя пенсионерка умерла в феврале после того, как на нее упала глыба льда и снега с дома № 94 по улице Депутатской. Согласно судмедэкспертизе, причиной смерти стала черепно-мозговая травма и компрессионный перелом позвоночника. По версии следствия, глыба упала с балкона квартиры, «не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома». «Обвиняемый знал, что металлический козырек над балконом его квартиры установлен без получения соответствующих разрешений в установленном законом порядке, при этом он неоднократно уведомлялся сотрудниками управляющей компании о демонтаже самовольно установленного козырька и о необходимости очищения конструкции от снега, наледи и сосулек. Однако мер к устранению нарушений не принял»,– рассказали в СКР, не раскрыв имени владельца жилплощади.

Владимир Зоркий