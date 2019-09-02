Советский молочный завод на Кубани оштрафовали за фальсификат молока

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора оштрафовало на 320 тыс. руб. ООО «Советский молочный завод» в Кавказском районе Кубани. Предприятие уличили в фальсификации продукции жирами немолочного происхождения, сообщили в ведомстве.

Конкретно, немолочные жиры нашли в ультрапастеризованном молоке «Милушка» с массовой долей жира 3,2%. Пробы молока были отобраны МКП «Городской комбинат школьного питания» в Бурятии. Проверка прошла в рамках выполнения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции. Лабораторная проверка методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием показала в продукте наличие растительных масел и жиров в жировой фазе.

Между тем, как сообщили в ведомстве, на упаковке исследованного образца молока растительные масла и жиры указаны не были. Таким образом, фактический состав продукта не соответствует составу, заявленному производителем на упаковке.

Василий Хитрых