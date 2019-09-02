Российские миллиардеры за восемь месяцев стали богаче более чем на $28 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на $28,316 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входит 24 россиянина.

По версии Bloomberg, в десятку самых богатых россиян вошли: