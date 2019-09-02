Российские миллиардеры за восемь месяцев стали богаче более чем на $28 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на $28,316 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входит 24 россиянина.
По версии Bloomberg, в десятку самых богатых россиян вошли:
- Владимир Потанин, владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» (36-е место в рейтинге, состояние — $23,5 млрд, увеличилось на $3,88 млрд);
- Леонид Михельсон, основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа (41-е, $22,3 млрд, +$2,85 млрд);
- Владимир Лисин, владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК (45-е, $20,5 млрд, +$2,64 млрд);
- Алексей Мордашов, основной актив — «Северсталь» (51-е, $18,8 млрд, +$1,35 млрд);
- Вагит Алекперов, основной владелец и глава ЛУКОЙЛа (54-е, $18,2 млрд, +$2,13 млрд);
- Геннадий Тимченко, основной акционер Volga Group (66-е, $16,7 млрд, +$2,83 млрд);
- Алишер Усманов, основатель USM Holdings (67-е, $16,3 млрд, +$2,10 млрд);
- Роман Абрамович, основной владелец Evraz (87-е, $14,9 млрд, +$742 млн);
- Андрей Мельниченко, основной владелец «Еврохима» (95-е, $13,8 млрд, +$1,36 млрд);
- Виктор Вексельберг, основной владелец «Реновы» (96-е, $13,8 млрд, +$661 млн).