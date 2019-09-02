Трогательный спектакль в Мастерской Крикливого и Панькова

Каждый из нас в детстве был чем-то недоволен: поругался с родителями, другом или же просто кажется, что весь мир против тебя? Два опытных новосибирских режиссера взялись в своей мастерской за спектакль «Калечина-Малечина», который придется по душе не только детям, но и взрослым. О чем эта работа? В центре спектакля — истории из жизни 10-летней девочки Кати, которая постоянно попадает в разные неприятности, стойко повторяя про себя: «Катя катится-колошматится». Но девочка не сдается, стремясь доказать всем, что ее можно за что-то любить. В самый отчаянный момент ей на помощь приходит новый друг, но эта дружба оборачивается неожиданными и пугающими событиями для Кати и окружающих. Отсутствие любви порождает чудовищ — об этом новый спектакль Алексея Крикливого.

Цена билета: 400 рублей(купить можно по ссылке: www.lab4dram.timepad.ru/events/, подробности по телефону:+7-913-206-02-92).

Возвращаемся в детство 9 и 12 сентября, начало в 19:00.