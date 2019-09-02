Андрей Травников открыл новую школу в Новосибирске

Учебное заведение на 1100 человек было построено на территории Плющихинского жилмассива Новосибирска. Здание включает учебные кабинеты, оснащенные компьютерным и мультимедийным оборудованием, актовый зал на 500 мест, информационно-библиотечный центр, медицинский блок, спортивный блок со спортивным, гимнастическим, тренажерным залами, скалодромом, уличными спортивными сооружениями, площадками для мини-футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, гимнастической площадкой. Как отметили в правительстве региона, уникальна по своему проектированию столовая: цеха для приготовления пищи и обеденный зал на 585 мест.

Одной из особенностей школы является наличие в ней специально организованного развивающего пространства, сенсорной комнаты, ресурсного класса с сосредоточением ресурсов для инклюзии ребенка с аутизмом или другими ментальными нарушениями в школьное сообщество.

Глава региона осмотрел 216-ю школу, в том числе ряд кабинетов, включая кабинеты начальной школы, спортивный и актовый залы. «Мы понимаем, что и этого здания недостаточно. Но самый главный шаг — первый шаг — сделан, а значит, будут открываться и новые школы»,— отметил во время открытия учебного заведения Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что в этом году в Новосибирской области начинают работу шесть новых или полностью реконструированных школ, в том числе школа № 215 на Чистой слободе. Новосибирская область лидирует среди сибирских регионов по числу вводимых объектов дошкольного и среднего образования. Однако в рамках реализации указа президента России № 204 и в рамках национальных проектов и федеральных программ Новосибирской области до 2024 года предстоит построить еще 48 школ и 48 детских садов.

«Мы стараемся использовать все возможности для решения задачи увеличения мест в школах, работаем в рамках нацпроекта „Образование“ и других федеральных программ. Возможности по увеличению объемов строительства в последующие годы есть. Но не менее важный подход — подбирать оптимальные проекты, чтобы не получалось так, что в одном месте мы возводим дворцы знаний, а в другом жители ждут и не знают, куда отправить детей учиться. 216-я школа в первое время будет работать с превышением проектной мощности практически вдвое, но площади здания позволят пройти этот период с приемлемым уровнем комфорта. Но на Плющихинском жилмассиве еще не все дома сданы, не все жильцы въехали, поэтому совместно с городом мы уже подобрали земельный участок для строительства еще одной школы такой же мощности — не менее 1100 мест. Будем включать эту школу в одну из федеральных программ»,— пояснил Андрей Травников.

Всего в школы Новосибирской области в этом учебном году пошли более 338 тысяч учеников. Из них 38 тысяч — первоклассники. Двери для новосибирских учеников открыли 983 школы.