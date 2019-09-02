Полномочия членов правления Уралмашзавода будут прекращены досрочно

Совет директоров ПАО «Уралмашзавод» (находится в управлении «УЗТМ-КАРТЭКС») 3 сентября досрочно прекратит полномочия членов правления предприятия. Как пояснили в пресс-службе завода, процедура носит «технический и формальный характер». «У нас 1 июля изменилась оргструктура — полномочия генерального директора Уралмашзавода переданы управляющей компании “УЗТМ-КАРТЭКС”. Мы обязаны прекратить полномочия прежнего состава правления и избрать новый»,— пояснила руководитель пресс-центра ПАО «Уралмашзавод» Элла Бидилеева. По ее словам, число членов увеличится с пяти до восьми человек. «Из правления будет исключен Сергей Смолин, который был генеральным директором, но сейчас не работает на предприятии»,— добавила госпожа Бидилеева.

Основной акционер ПАО «Уралмашзавод» — Газпромбанк. Помимо завода УК «УЗТМ-КАРТЭКС» управляет Санкт-Петербургскими предприятиями «ИЗ-КАРТЭКС имени Коробкова» и «ОМЗ-Литейное производство».

Анастасия Реутова