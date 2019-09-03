Что важнее — софт или «железо»?

Почти 90% тех данных, что существуют в мире сегодня, появились за последние пару лет, а общее количество хранящихся и обрабатываемых данных к 2025 году достигнет 175 зеттабайт. Это впечатляющий объем информации (1 зеттабайт равен 10 в 21-й степени байт), который требуется где-то хранить, обрабатывать и анализировать. Такова неизбежная «плата» за цифровую трансформацию экономики. Страны, компании и даже обычные люди вынуждены использовать продукты и инструменты, созданные на базе машинного обучения, нейросетей, data science, беспилотного транспорта. И всем этим технологиям большие массивы данных необходимы так же, как бензин автомобилю.

В 2017 году, по данным сервиса Statista, облачные хранилища уже использовали более 1,8 млрд человек, данных становится все больше и больше. А вот необходимости в создании компаниями собственной инфраструктуры, в покупке своего IT-оборудования и трате средств на его администрирование все меньше и меньше. Парадокс? Нет. Облачные технологии дали возможность компаниям перенести всю свою IT-инфраструктуру в облака. Более того, эффективно работать с такими гигантскими объемами данных можно только в производительной и быстро масштабируемой облачной инфраструктуре.

Концепция SDx (Software Defined Everything — «программно-обновляемого всего») предполагает софтверную реализацию тех функций, которые обычно осуществляются благодаря физическим устройствам (серверам, накопителям, маршрутизаторам). То есть речь идет о программно-определяемых вычислительных мощностях, системах хранения, виртуальных рабочих местах, сетях, каналах связи и пр.

SDx-концепция идеально подошла облачным провайдерам, для которых необходимо быстрое и простое управление своей инфраструктурой и выделение виртуальных ресурсов клиентам. В рамках SDx крайне важным становится тесное взаимодействие поставщика оборудования для облачных провайдеров (сервера, системы хранения данных, сетевое оборудование) с компаниями, создающими облачный софт. Такой подход позволяет сочетать в облачной инфраструктуре скорость развертывания сервисов и их надежную работу.

Для удовлетворения запросов корпоративных клиентов в плане вычислительных мощностей облачному провайдеру нужно задействовать распределенные программно-определяемые системы хранения данных с адекватным резервированием. В идеале — на уровне дата-центров, которые еще и географически разнесены. Если у поставщика облачных услуг есть пул клиентов, которым нужно быстро перенести свои виртуальные машины, то справиться с этим можно, только когда в ЦОДе используется современная серверная архитектура. Кроме этого важно учитывать еще и историю сотрудничества производителя серверной платформы с ведущими производителями софта — это поможет ответить на вопрос, сможет ли поставщик программно поддерживать перераспределение виртуальных машин, развернутых на его процессорах.

SDx-платформы дают пользователям возможность быстро разворачивать свои виртуальные машины, а программно-определяемые хранилища данных — получить дополнительные терабайты за пару секунд.

Интерес клиентов к гибридным облачным решениям и дальнейший переход к стратегии мультиоблаков предъявил новые требования к сервис-провайдерам, глубине экспертизы по сопровождению инфраструктуры, ее эластичности, масштабируемости и скорости развертывания. Облака (особенно в случае крупных игроков рынка, например Google, Amazon, Alibaba Group, SberCloud) требуют высокой производительности, надежности и масштабируемости вычислительной инфраструктуры, высокой скорости развертывания, поддержки технологий искусственного интеллекта, работы с Big Data, организации систем хранения и поддержки постоянно обновляющихся технологий.

Современные программные и аппаратные средства, такие как Intel Xeon Scalable, дают возможность быстро масштабировать динамично развивающиеся облачные ЦОДы и SDx-системы, оптимизировать процессы обработки, хранения и передачи данных под различные задачи сервис-провайдеров и их клиентов. А наличие у поставщика облачных услуг современных аппаратных и программных средств и есть залог уверенности клиента в том, что вверенные ему задачи будут качественно исполнены. Как это ни парадоксально звучит, но концепция «программно-определяемого всего» не уменьшила значение производителей «железа». Наоборот, она даже предъявила к поставщикам оборудования для дата-центров облачных провайдеров дополнительные требования.

Таким образом, производители аппаратного обеспечения и поставщики облачных сервисов нужны друг другу, существуя в тесной взаимосвязи: без одних невозможно существование вторых.

Артем Шерстенников