Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области арестовал 334 млрд 212,1 млн акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok), сообщает «Интерфакс». Это решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску «Восточного».

Банк просил взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви. Амурский арбитраж также отказался передать рассмотрение иска в Лондонский международный третейский суд.

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Майкл Калви был задержан в феврале по подозрению в мошенничестве, по делу проходят еще пять фигурантов. Следствие утверждает, что в 2017 году банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. Сам господин Калви уверен, что причиной его ареста стал конфликт Baring Vostok за контроль в «Восточном» с крупнейшим миноритарием банка Артемом Аветисяном. В июне Арбитражный суд Амурской области обязал передать 9,99% акций «Восточного» компании господина Аветисяна «Финвижн Холдингс».

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Майкл Калви лишился банка "Восточный"».