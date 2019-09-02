Чистый убыток группы КамАЗ в первом полугодии составил 3 млрд рублей

В первом полугодии 2019 года группа организаций ПАО КамАЗ получила чистый убыток в 3 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности. Это связано с «непростой ситуацией на российском рынке тяжёлых грузовиков, идущей в тренде мировых рынков, а также с ростом финансовой нагрузки в условиях реализации крупных инвестиционных проектов», говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя.

При этом консолидированная выручка группы составила 78 млрд руб. Здесь рост в основном показали сегмент пассажирского транспорта и финансового лизинга. В частности, доход от продажи автобусов, прицепов и спецтехники за первые шесть месяцев этого года вырос на 70% по сравнению с прошлогодними показателями и составил 7,7 млрд руб. Доход от реализации автотехники на условиях финансового лизинга увеличился на 51% и составил 1,5 млрд руб. Продажи машин принесли группе организаций ПАО КамАЗ 42 млрд рублей, что на 10% ниже прошлогодних результатов.

Ранее сообщалось, что продажи КамАЗов упали из-за нехватки финансов у россиян.

"Ъ-Казань"