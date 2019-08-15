Продажи КамАЗов упали из-за нехватки финансов у россиян

Продажи грузовых машин КамАЗ упали на 10% по итогам первого полугодия 2019 года. Это объясняется тем, что у многих россиян нет денег на покупку автомобилей, заявили в пресс-службе компании. За шесть месяцев этого года были проданы 12,4 тыс. грузовиков.

По данным компании, россияне проявляют интерес к обновлению устаревшей техники, но из-за нехватки денег ряд потребителей снизил объем денег, направленных на покупку новых машин. Кроме того, среди причин снижения продаж грузовых машин указываются уменьшение коммерческих грузоперевозок, замедление темпов роста инвестиций в основной капитал, низкая активность в строительстве и уменьшение господдержки спроса.

Напомним, что в 2018 году чистая прибыль КамАЗа по международным стандартам финансовой отчетности снизилась в 2,2 раза.

"Ъ-Казань"