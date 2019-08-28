Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы. Парламент приостановит работу не позднее 12 сентября, а возобновит — 14 октября.

Корреспондент “Ъ FM” в Лондоне — о приостановке работы парламента: «Королева решение Бориса Джонсона одобрит однозначно, потому что монарх не вмешивается в политику. Есть устоявшаяся традиция. Номинально эти так называемые пророгации, то есть временная приостановка действия парламента, происходят довольно часто. Прецеденты такие есть, и по всем эти прецедентам она всегда соглашалась с тем, что рекомендует ей премьер-министр. Она исходит из того, что она царствует, а не правит — а правит правительство во главе с премьером. Если он о чем-то просит, она это делает, не задавая вопросов, даже если она внутренне не согласна».

Ранее с такой просьбой к королеве обратилось правительство во главе с Борисом Джонсоном. Многие английские СМИ связывали такую инициативу нового премьер-министра с его желанием скорейшего вывода Великобритании из Евросоюза по «жесткому сценарию» (без заключения сделки). Так как приостановивший свою работу парламент не сможет и не успеет помешать реализации «Брексита» без соглашения. Выход запланирован на 31 октября, тем самым у парламента, не согласного с позицией правительства, не будет времени на обсуждение возможного законопроекта по отсрочке «Брексита». Сам господин Джонсон назвал «полной неправдой» предположения, что приостановка работы парламента связана с «Брекситом».

О том, как новый премьер-министр не оставил противникам «Брексита» шансов отложить срок выхода из ЕС, читайте в материале “Ъ”.