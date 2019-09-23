Aedes aegypti, комар

Переносчик живучести

В Бразилии провалились испытания генно-модифицированных комаров. Речь о живом продукте биотехнологической компании Oxitec, которая специализируется на ГМО-насекомых для борьбы с вредителями. По замыслу создателей, комары Aedes aegypti с искусственной мутацией должны были вытеснить обычных бразильских комаров, переносчиков малярии и иных опасных заболеваний. Мутация должна была сделать потомство ГМО-комаров бесплодными и тем самым уменьшить популяцию кровососущих тварей. Но не тут-то было. Через 18 месяцев эксперимента, стартовавшего в 2017 году, когда в природу было выпущено почти полмиллиона мутантов, численность комаров и вправду начала снижаться. А потом вдруг резко пошла вверх. Сначала ученые предположили, что самки комаров научились вычислять дефектных производителей, отдавая предпочтение нормальным. Но увы: недавно биологи провели контрольные тесты и выяснили, что потомство ГМО-комаров оказалось более живучим, чем рассчитывали ученые. Лабораторные комары смешались с местными и распространились по другим регионам. Согласно последним данным, из выживших потомков смешанных пар 10–60 процентов комаров переняли модифицированную хромосому, что сделало их даже более выносливыми. В случившемся винят разработчиков суперкомаров, которые не информировали о рисках. А международный Институт независимой оценки последствий в биотехнологии Testbiotech предлагает срочно ввести новые критерии оценки рисков для ГМО, чтобы предотвратить их бесконтрольное распространение.

Валентина Пахомова